Україна отримає "ракетний пакет" від Франції

До нового пакету військової допомоги Франції Україні увійдуть ракети, повідомив Володимир Зеленський. За словами міністра оборони Франції, йдеться, зокрема про близько 10 далекобійних ракет Scalp.

Франція надасть Україні нову партію військової допомоги, повідомив президент Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні у неділю, 10 листопада. "Франція - є рішення про ракетний пакет", - зазначив він.

Президент України також зауважив, що продовжується "надзвичайно вагома програма тренування" українських військових у Франції. "Я дякую за це!" - додав він.

Міністр оборони Франції: Київ отримає ракети Scalp

Своєю чергою міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв’ю виданню Le Journal du Dimanche повідомив, що Україна отримає, зокрема, далекобійні ракети Scalp.

"Для того, щоб Україна могла завдавати ударів за лінією фронту, я підписав папери про нову передачу близько 10 ракет Scalp, як і обіцяв Володимиру Зеленському президент республіки (Еммануель Макрон. - Ред.)", - наводить його слова "Укрінформ".

Крім того, Париж планує надати додаткові ракети до переносних зенітно-ракетних комплексів Mistral. "З настанням зими глибинні удари Росії по українській території, ймовірно, посиляться. Тож ми знову будемо постачати ракети Mistral, зокрема для захисту зони бойових дій", - зазначив Лекорню.

Зеленський: ведемо роботу з Канадою над постачанням NASAMS

Президент України також повідомив, що Київ працює з іншими партнерами над новими пакетами допомоги. "Вдячний також Канаді за спільну роботу з нами над постачанням додаткових систем ППО NASAMS", - зазначив він.

За словами Зеленського, з США також триває робота "новими оборонними пакетами, які підтримують нашу систему ППО".

Крім того, він анонсував новий пакет військової допомоги від Литви. "Також працюємо разом над залученням коштів для закупівлі зброї і виробництва в Україні. Швеція - є нові рішення і у цивільній підтримці, і у військовій, зокрема для нашої морської безпеки", - додав президент.