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Балістична ракета є різновидом ракетної зброї. Міжконтинентальні ракети, дальність польоту яких перевищує 5500 кілометрів, та ракети середньої дальності з радіусом дії від 1000 до 5500 кілометрів можуть бути оснащені ядерними боєголовками. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.