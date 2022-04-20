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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "балістична ракета".
Балістична ракета є різновидом ракетної зброї. Міжконтинентальні ракети, дальність польоту яких перевищує 5500 кілометрів, та ракети середньої дальності з радіусом дії від 1000 до 5500 кілометрів можуть бути оснащені ядерними боєголовками. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.