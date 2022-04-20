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Балістична ракета

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "балістична ракета".

Балістична ракета є різновидом ракетної зброї. Міжконтинентальні ракети, дальність польоту яких перевищує 5500 кілометрів, та ракети середньої дальності з радіусом дії від 1000 до 5500 кілометрів можуть бути оснащені ядерними боєголовками. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Росія повідомила про успішні випробування нової балістичної ракети

Росія повідомила про успішні випробування нової балістичної ракети 20.04.2022

У Москві заявили про "успішний" пробний запуск нової міжконтинентальної ракети "Сармат". Її розробляли роками, тож тест не став несподіванкою.
США оголосили про нові санкції у зв'язку з випробуванням ракети у КНДР

США оголосили про нові санкції у зв'язку з випробуванням ракети у КНДР 25.03.2022

КНДР випробувала міжконтинентальну балістичну ракету. За оцінками міноборони Японії, снаряд здатний досягти будь-якої точки на території США.

Північна Корея провела нові ракетні випробування

Північна Корея провела нові ракетні випробування 17.01.2022

На тлі відсутності прогресу у переговорах зі США Північна Корея уже вчетверте від початку 2022 року здійснила запуск ракет.
Сеул повідомив про ймовірний запуск балістичної ракети КНДР

Сеул повідомив про ймовірний запуск балістичної ракети КНДР 05.01.2022

Північна Корея запустила, ймовірно, балістичну ракету у бік Японського моря. За даними військових Південної Кореї снаряд упав у воду.
США закликали КНДР припинити ракетні випробування

США закликали КНДР припинити ракетні випробування 24.10.2021

Представник США назвав нещодавнє випробування КНДР балістичної ракети "контрпродуктивним" кроком та закликав розпочати переговори щодо денуклеаризації.
Північна Корея провела нові ракетні випробування

Північна Корея провела нові ракетні випробування 19.10.2021

Північна Корея випустила щонайменше одну балістичну ракету у напрямку Японського моря. Останнім часом КНДР проводить ракетні випробування регулярно.
КНДР запустила дві балістичні ракети

КНДР запустила дві балістичні ракети 15.09.2021

КНДР запустила в бік Японського моря дві балістичні ракети. До цього Пхеньян заявляв, що успішно випробував нові крилаті ракети далекої дії.
Іран підтвердив випробування балістичної ракети

Іран підтвердив випробування балістичної ракети 11.12.2018

Влада Ірану підтвердила випробування балістичної ракети після критики США та країн Європи.
WP: Американська розвідка виявила будівництво нових ракет в КНДР

WP: Американська розвідка виявила будівництво нових ракет в КНДР 31.07.2018

Пхеньян продовжує виробляти міжконтинентальні балістичні ракети попри домовленість із США про денуклеаризацію півострова, повідомляє The Washington Post.
Меркель і Трамп стурбовані заявами Путіна про нові види зброї

Меркель і Трамп стурбовані заявами Путіна про нові види зброї 02.03.2018

Канцлерка ФРН Анґела Меркель і президент США Дональд Трамп вважають, що заяви російського президента Володимира Путіна про нові види зброї шкодять ситуації з контролем над озброєнням в світі.
Через ракети Путіна США закинули Росії порушення ядерних угод

Через "ракети Путіна" США закинули Росії порушення ядерних угод 02.03.2018

У США не вірять в "непереможність" нових російських балістичних ракет, про які розповів президент РФ. Володимир Путін своєю чергою каже про безпорадність американських систем ПРО.
Путін похвалився новими видами озброєнь

Путін похвалився новими видами озброєнь 01.03.2018

Президент РФ Володимир Путін оголосив про випробування нової балістичної ракети "Сармат", а також створення інших видів озброєнь. Утім, вчені висловлюють сумнів у реальності озвучених Путіним проектів.
Ер-Ріяд перехопив балістичну ракету, запущену хуситами в королівський палац

Ер-Ріяд перехопив балістичну ракету, запущену хуситами в королівський палац 19.12.2017

Саудівська Аравія перехопила чергову балістичну ракету, яку повстанці з Ємену запустили в напрямку офіційної королівської резеденції.

Ер-Ріяд перехопив чергову балістичну ракету, випущену повстанцями Ємену

Ер-Ріяд перехопив чергову балістичну ракету, випущену повстанцями Ємену 01.12.2017

Запуск балістичної ракети повстанцями-хуситами у Ємені в напрямку Саудівської Аравії став вже другим за останній місяць. Після попереднього запуску Ер-Ріяд вдався до блокади летовищ та портів Ємену.

Дональд Трамп анонсував нові санкції проти КНДР

Дональд Трамп анонсував нові санкції проти КНДР 29.11.2017

Після чергового випробування Північною Кореєю балістичної ракети США повідомили про готовність запровадити проти Пхеньяна нові санкції, а також закликали інші країни посилити тиск на КНДР.
Пентагон: північнокорейська балістична ракета впала в Японське море

Пентагон: північнокорейська балістична ракета впала в Японське море 28.11.2017

Запущена КНДР ракета пролетіла близько тисячі кілометрів та впала в Японське море, повідомив представник Пентагону.
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