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КонфліктиНімеччина

Німеччина надасть Україні ще дві IRIS-T до кінця року

Валерій Сааков
26 листопада 2024 р.

Про передачу ще двох систем ППО IRIS-T Києву заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок.

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ЗРК IRIS-T
Україна отримає від Німеччини чергові ЗРК IRIS-TФото: Diehl Defence

Німеччина до кінця року надасть Україні дві додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T, оголосила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) у вівторок, 26 листопада.

З початку війни в Україні Німеччина надала Україні понад 37 мільярдів євро допомоги, заявила Бербок і вказала, що ця допомога служить не лише захисту України, "а й для нашого власного захисту і миру", цитує Reuters.

Нагадаємо, 13 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) анонсував під час телефонної розмови з Зеленським передачу Україні ще однієї системи протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T. Згідно з тодішньою заявою Шольца, ця система мала надійти до кінця поточного року.

Загалом протягом 2024-2025 років Берлін пообіцяв поставити Києву 20 систем IRIS-T - дев'ять SLM і 11 SLS.

IRIS-T складається з пускової установки на військовій вантажівці з місцем для розміщення восьми ракет, радіолокаційної машини та командної машини. Зенітні ракети можуть вражати цілі на висоті до 20 кілометрів і на відстані до 40 кілометрів - в залежності від модифікації. Системи можуть збивати дрони і крилаті ракети, що летять на дозвукових швидкостях. Водночас проти балістичних ракет вони безсилі.

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