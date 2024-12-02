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ПолітикаПольща

Чому Польща робить ставку на країни Балтії та Скандинавії

Яцек Лепяж
2 грудня 2024 р.

Розчарувавшись у Німеччині, Польща переорієнтовує свою безпекову політику. Разом зі скандинавсько-балтійським блоком країн Варшава хоче допомагати Україні та протистояти Росії.

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Домовилися про тісне партнерство: глава польського уряду Дональд Туск (ліворуч) і очільник уряду Швеції Ульф Крістерссон
Домовилися про тісне партнерство: глава польського уряду Дональд Туск (ліворуч) і очільник уряду Швеції Ульф КрістерссонФото: Henrik Montgomery/TT/AP Photo/picture alliance

Прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска приймали у Швеції минулого тижня з великим ентузіазмом. "Польща - це зірка", - сказав прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, хвалячи уряд у Варшаві за високі витрати на оборону. Як підтвердив Туск, цього року Польща витратить 4,2 відсотка свого валового внутрішнього продукту (ВВП) на військові потреби. А в 2025 році оборонний бюджет країни навіть має зрости до 4,7 відсотка.

"Польща стає важливим гравцем у політиці безпеки", - відзначило шведське інформаційне агентство TT. На фото, поширеному на платформі X, Туск і Крістерссон розмовляють у веслувальному човні в супроводі собаки Вінстона.

Це був перший раз, коли Дональд Туск брав участь у зустрічі групи держав Нордично-Балтійської вісімки (NB8), яка завершилася 28 листопада в Харпсунді, резиденції прем'єр-міністра Швеції. Туск і Крістерссон підписали угоду, яка підвищує рівень стратегічного партнерства від рівня міністрів закордонних справ до рівня глав урядів.

Прем'єр-міністри Польщі Дональд Туск та Швеції Ульф Крістерссон у веслувальному човні у супроводі пса у Швеції, 28 листопада 2024 року
Дональд Туск і Ульф Крістерссон у веслувальному човні в супроводі пса у ШвеціїФото: Henrik Montgomery/TT/REUTERS

Польща, північні європейці та балтійці діють "як один кулак"

"Безпека Польщі - це безпека Швеції", - заявив Крістерссон після підписання угоди. Створено "міцний і солідарний блок держав", який "говорить і думає ідентично навіть щодо найскладніших питань, до яких, безумовно, належить напад Росії на Україну", - сказав Туск, оцінюючи солідарну співпрацю з північноєвропейськими та балтійськими країнами. "Це буде важливим сигналом для Європи, що ми діємо як один кулак у цьому питанні", - наголосив прем'єр-міністр Польщі.

До неформальної групи NB8, яка існує з 1990-х років, входять скандинавські країни (Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція), а також балтійські країни (Естонія, Латвія та Литва).

Туск запропонував спільне патрулювання Балтійського моря за участю військово-морських сил західних країн-сусідів. Він говорив про морське патрулювання, подібне до місії спостереження НАТО за повітряним простором над Балтійським морем, яке називають "Балтійською повітряною поліцією". "Мені дуже приємно, що ця ідея зацікавила моїх колег. Ми продовжимо обговорювати деталі", - зазначив глава польського уряду.

Майже два тижні тому в Балтійському морі було пошкоджено два кабелі зв'язку між Гельсінкі у Фінляндії та німецьким Ростоком, а також між Швецією та Литвою. Поліція не виключає, що це могла бути диверсія. Слідчі підозрюють китайське вантажне судно Yi Peng 3, яке у відповідний час проходило поблизу двох місць пошкодження кабелів.

Китайське судно Yi Peng 3 поблизу узбережжя Данії
Китайське судно Yi Peng 3 підозрюють у причетності до пошкодження комунікаційного кабелю у Балтійському моріФото: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix/picture alliance

Коли Європа об'єднана, Росія - карлик

Туск закликав інші держави не схилятися перед погрозам Путіна. Ще перед від'їздом з Варшави він заявив: "У порівнянні з об'єднаною Європою Росія є технологічним, фінансовим та економічним карликом. Але якщо Європа розділена, Росія становить загрозу для кожної європейської держави окремо".

Учасники зустрічі у Швеції оголосили, що сприятимуть розвитку виробництва зброї в Україні та збільшенню поставок боєприпасів, а також зміцненню енергетичної інфраструктури країни, що потерпає від російської агресії, "щоб українці пережили зиму". Вони також хочуть підтримати Україну на шляху до НАТО та ЄС. "Росія не хоче миру. Якщо ми хочемо вільну Європу, ми повинні дати Україні все, що їй потрібно. Не може бути жодних червоних ліній", - заявила очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен.

Давні традиції польсько-шведського партнерства

Польща й раніше співпрацювала зі Швецією, але досі це співробітництво перебувало в тіні тісного партнерства Варшави з Німеччиною та Францією. Саме міністри закордонних справ Польщі та Швеції - Радослав Сікорський та Карл Більдт - ініціювали "Східне партнерство" у 2008 році, тобто програму політичної та економічної співпраці між ЄС та шістьма колишніми радянськими країнами. Метою була підтримка процесу реформ у східних сусідів ЄС.

У своїй першій урядовій заяві 12 грудня 2023 року Туск жодного разу не згадав Німеччину, але оголосив про тіснішу співпрацю з країнами Балтії, а також Фінляндією, Швецією та Норвегією.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і глава польського уряду Дональд Туск під час зустрічі у липні 2024 року
Канцлер Німеччини Олаф Шольц (ліворуч) і глава польського уряду Дональд Туск під час зустрічі у липні 2024 рокуФото: Czarek Sokolowski/AP/picture alliance

Сильніший поворот Польщі до Північної Європи є не в останню чергу наслідком розчарування в Німеччині. Попри зміну уряду у Варшаві рік тому, німецько-польські відносини не повернулися до того стану, в якому були раніше. Досі немає прогресу ані в питанні компенсації жертвам війни, які ще живі, ані в питанні бажаних для Польщі інвестицій в її безпеку. Через розпад коаліції в Берліні, ймовірно, і проєкт місця пам'яті та зустрічей, відомий як Німецько-польський дім, ймовірно, буде заморожений доти, доки не відбудуться вибори до Бундестагу.

Розчарування від Німеччини у Польщі

Те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) запросив до Берліна на зустріч з Джо Байденом щодо ситуації в Україні 20 жовтня глав урядів Франції та Великобританії, але оминув увагою польського представника, викликало в політичних колах у Варшаві глибоку образу. А через телефонну розмову Шольца з Путіним виникло питання щодо надійності німців. "Ніхто не може зупинити його (Путіна. - Ред.) телефонними дзвінками", - написав Туск на платформі Х, піддавши критиці німецьку "телефонну дипломатію".

Не лише Німеччина розчаровує уряд у Варшаві. Такі традиційні партнери Польщі в Центральній Європі, як Угорщина та Словаччина, також втрачають статус союзників через свої тісні відносини з путінською Росією. "Ми пристосовуємося до нової геополітичної ситуації", - сказав Марек Прауда, заступник державного секретаря міністерства закордонних справ Польщі, в інтерв'ю інформаційному агентству PAP. Польща повертається до "ідеї північної політики", додав колишній посол у Берліні та Стокгольмі.

Дональд Туск під час візиту до Швеції 28 листопада 2024 року
Дональд Туск під час візиту до Швеції 28 листопада 2024 рокуФото: Henrik Montgomery/TT/AP Photo/picture alliance

Дипломатичний наступ Туска має на меті підготувати Європу до нового президентства Дональда Трампа. Польський прем'єр також підкреслив у Швеції, що Європейський Союз повинен робити більше для власної оборони. Польща перебирає на себе піврічне головування в ЄС 1 січня 2025 року, після чого настане черга Данії. За словами Туска, обидві країни повинні подбати про те, щоб Європа "прокинулася". "Ми повинні робити більше для власної безпеки", - наголосив Туск.

За допомогою нових варіантів лівоцентристський уряд Польщі хоче показати, що він має простір для маневру і не залежить від Німеччини. Однак збільшення польських зусиль у напрямку Північної Європи зовсім не означає, що Варшава відвертається від Берліна. Минулого тижня у польській столиці відбулася зустріч міністрів закордонних справ Веймарського трикутника у розширеному форматі, тобто за участю головних дипломатів Італії та Великобританії. Цього тижня Берлін відвідав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

І саме 28 листопада було оголошено, що Німеччина знову планує розмістити на південному сході Польщі системи протиповітряної оборони Patriot. Збіг чи наслідок польських зусиль у напрямку Північної Європи?

 

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