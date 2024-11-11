Гроші від Данії: ЗСУ куплять в Україні зброї на $600 млн

Виробництво озброєнь для ЗСУ в Україні буде профінансовано як з бюджету Данії, так і за рахунок заморожених активів РФ. За ці кошти закуплять САУ, безпілотники, протитанкову зброю тощо.

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України та міністерство оборони України уклали з міністерством оборони Данії низку імплементаційних угод, які передбачають закупівлю озброєнь в українських оборонних компаній на 4,2 мільярда данських крон (понад 600 мільйонів доларів), повідомили у понеділок, 11 листопада, в українських міністерствах.

З цієї суми 1,3 мільярда крон - це фінансування, виділене з державного бюджету Данії, а 2,9 мільярда крон - відсотки від заморожених російських активів, управління якими здійснює Данія від імені Європейського Союзу.

ЗСУ отримають САУ, дрони і ракетну зброю

Лист про наміри щодо фінансування підтримки обороно-промислового комплексу України був укладений ще у вересні. Після цього міноборони України та Агентство оборонних закупівель надали Данії "вичерпну інформацію про виробників, ефективність озброєння, виробничі спроможності та відповідність антикорупційним стандартам".

"За результатами угод українські виробники озброєння та техніки як державні, так і приватні - поставлять ЗСУ самохідні артилерійські установки, ударні безпілотники, протитанкову зброю, ракетне озброєння", - повідомив директор департаменту політики закупівель міноборони Гліб Канєвський.

В міноборони також зауважили, що завдяки "данській моделі" Україна вже отримала 50 мільйонів євро, за які було профінансовано виробництво самохідних артилерійських установок "Богдана".

"Радий бачити, що "данська модель" зараз діє, і що ми фінансуємо дуже затребуване обладнання у тісній співпраці з Україною, яке може бути поставлене протягом декількох місяців. Водночас ми прокладаємо шлях для більшої кількості країн, які зможуть зробити свій внесок в українську оборонну промисловість за допомогою "данської моделі", - зазначив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.