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ПолітикаПольща

Туск: Польща зміцнить кордон також і з Україною

Дмитро Шварц
30 листопада 2024 р.

Польща у рамках реалізації проєкту "Східний щит" зміцнюватиме кордон не лише з Росією та Білоруссю, але й з Україною, заявив прем'єр країни Дональд Туск. Проєкт мають завершити у 2028 році.

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Польські прикордонники на ділянці кордону з Білоруссю у Біловезькій пущі, липень 2024 року
Польські прикордонники на ділянці кордону з Білоруссю, липень 2024 року Фото: Attila Husejnow/SOPA Images via ZUMA Press Wire/picture alliance

Польща у рамках реалізації проєкту "Східний щит" зміцнюватиме кордон не лише з Росією та Білоруссю, але й з Україною. Як передає польська агенція РАР у суботу, 30 листопада, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після того, як відвідав першу збудовану ділянку "Східного щита" біля села Домбрувка у Вармінсько-Мазурському воєводстві, яке межує з Калінінградською областю РФ.

"Все, що ми робимо тут - і ми також будемо це робити на кордоні з Білоруссю та Україною - це стримування і відлякування можливого агресора, тому це дійсно інвестиція в мир. Ми витратимо на це мільярди злотих, але вже зараз уся Європа з великим задоволенням спостерігає за цим і підтримає, якщо буде потрібно, ці інвестиції і наші дії", - сказав очільник польського уряду під час брифінгу. 

Туск наголосив, що перша секція "Східного щита" за початковим планом мала бути побудована в першому кварталі 2025 року.

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"Під час моєї зустрічі з солдатами за 200 метрів від кордону я почувався у справжній безпеці", - написав Туск у суботу у соціальній мережі X.

Туск: Ми хочемо, щоб поляки почувалися безпечно по всій лінії східного кордону

За словами польського прем'єра, лише у завершеній секції налічується 3,5 тисячі бетонних елементів. "До 2028 року ми хочемо таким чином захистити польський кордон", - додав він.

Очільник уряду Польщі запевнив, що країни Балтійського регіону працюватимуть з Варшавою над тим, щоб ця інфраструктура була ефективною не лише на польських ділянках, але й по всій довжині кордону, "насамперед з Росією та Білоруссю".

"Наші дії стосуватимуться також забезпечення безпеки кордону з Україною - з інших причин, але ми хочемо, щоб поляки почувалися безпечніше по всій довжині східного кордону" - заявив він.

Туск: "Східний щит" буде "безпрецедентним проєктом"

Туск запевнив, що у планах влади немає жодних примусових переселень через будівництво "Східного щита". Він наголосив, що завдяки інвестиціям Вармінсько-Мазурське, Підляське, Люблінське та Підкарпатське воєводства стануть безпечнішими.

За його словами, "Східний щит" - це "розумно складена лінія ефективної оборони". "Це була дуже сучасна ідея захисту кордону за допомогою різних інфраструктурних елементів, таких як так звані бетонні "їжаки", протитанкові рови, а також елементи довкілля", - сказав Туск.

Глава польського уряду наголосив, що, імовірно, не всім ці фортифікаційні споруди здадуться вражаючими. "Це не хмарочоси, але це вже кілометри цих споруд. Частини цього проєкту не видно неозброєним оком. (...) Це найбільший проєкт свого роду в європейській історії після 1945 року. Весь "Східний щит" буде безпрецедентним проєктом", - заявив він.

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Загалом програма "Східний щит" передбачає, серед іншого, будівництво укріплень і створення природних перешкод на ключових прикордонних ділянках, нагадує РАР. Також планується розгортання систем розвідки та виявлення загроз, систем для боротьби з безпілотниками, передових баз, логістичних вузлів, складів. Мета полягає в тому, щоб, з одного боку, максимально полегшити польським Збройним силам захист кордону, а з іншого - максимально ускладнити вторгнення потенційного агресора в країну, зазначає агенція.

У травні 2024 року в міноборони країни оцінювали вартість реалізації цього проєкту в 10 мільярдів злотих (2,55 мільярда євро в еквіваленті). Польща сподівалася залучити гроші ЄС для деяких проєктів. 

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