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Зеленський і Туск домовилися зустрітися до кінця року

Дмитро Шварц
20 листопада 2024 р.

Президент України та прем'єр-міністр Польщі провели телефонну розмову, під час якої домовилися про особисту зустріч. Окрім цього, Туск повідомив про підготовку до передачі Києву чергового пакета військової допомоги.

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Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, Київ, 22 січня 2024 року
Дональд Туск і Володимир Зеленський (фото з архіву)Фото: Ukrainian Presidential Office/AP Photo/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час телефонної розмови у середу, 20 листопада, домовилися активізувати особисті контакти та провести зустріч до кінця 2024 року.

Як повідомляє пресслужба президента України, під час розмови Зеленський і Туск обговорили продовження оборонної співпраці двох країн. Зокрема, прем’єр-міністр Польщі повідомив, що Варшава готує до передачі Україні 45-й пакет військової допомоги, а також розпочала роботу над наступним оборонним пакетом.

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Україна сподівається на підтримку Варшави в переговорному процесі про вступ в ЄС

Своєю чергою, президент України висловив сподівання, що під час головування Польщі у Раді ЄС у першій половині 2025 року Варшава підтримає Київ в переговорному процесі із Євросоюзом щодо відкриття першого кластера переговорів щодо членства, а паралельно - й інших.

Окрім цього, Зеленський подякував Туску "за залучення його широких особистих контактів для адвокації вступу України до НАТО та продовження оборонної підтримки", йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента.

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