Зеленський і Туск домовилися зустрітися до кінця року

Президент України та прем'єр-міністр Польщі провели телефонну розмову, під час якої домовилися про особисту зустріч. Окрім цього, Туск повідомив про підготовку до передачі Києву чергового пакета військової допомоги.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час телефонної розмови у середу, 20 листопада, домовилися активізувати особисті контакти та провести зустріч до кінця 2024 року.

Як повідомляє пресслужба президента України, під час розмови Зеленський і Туск обговорили продовження оборонної співпраці двох країн. Зокрема, прем’єр-міністр Польщі повідомив, що Варшава готує до передачі Україні 45-й пакет військової допомоги, а також розпочала роботу над наступним оборонним пакетом.

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Україна сподівається на підтримку Варшави в переговорному процесі про вступ в ЄС

Своєю чергою, президент України висловив сподівання, що під час головування Польщі у Раді ЄС у першій половині 2025 року Варшава підтримає Київ в переговорному процесі із Євросоюзом щодо відкриття першого кластера переговорів щодо членства, а паралельно - й інших.

Окрім цього, Зеленський подякував Туску "за залучення його широких особистих контактів для адвокації вступу України до НАТО та продовження оборонної підтримки", йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента.

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