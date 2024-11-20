Зеленський і Туск домовилися зустрітися до кінця року

Зеленський і Туск домовилися зустрітися до кінця року20 листопада 2024 р.
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час телефонної розмови у середу, 20 листопада, домовилися активізувати особисті контакти та провести зустріч до кінця 2024 року.
Як повідомляє пресслужба президента України, під час розмови Зеленський і Туск обговорили продовження оборонної співпраці двох країн. Зокрема, прем’єр-міністр Польщі повідомив, що Варшава готує до передачі Україні 45-й пакет військової допомоги, а також розпочала роботу над наступним оборонним пакетом.
Читайте також: Туск: Найближчі тижні будуть вирішальними для Києва
Україна сподівається на підтримку Варшави в переговорному процесі про вступ в ЄС
Своєю чергою, президент України висловив сподівання, що під час головування Польщі у Раді ЄС у першій половині 2025 року Варшава підтримає Київ в переговорному процесі із Євросоюзом щодо відкриття першого кластера переговорів щодо членства, а паралельно - й інших.
Окрім цього, Зеленський подякував Туску "за залучення його широких особистих контактів для адвокації вступу України до НАТО та продовження оборонної підтримки", йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента.
Читайте також: Переговори про вступ України до ЄС: чого очікувати