Польща фіксує нові спроби незаконної міграції з Білорусі

За останні три дні польські прикордонники зафіксували 669 спроб нелегального перетину кордону з Білоруссю. Мігранти при цьому вдавалися до агресивних дій щодо прикордонників.

Польські прикордонники у період з п'ятниці, 12 квітня, по неділю, 14 квітня, зафіксували 669 спроб нелегального перетину державного кордону країни з Білоруссю. Про це у понеділок, 15 квітня, повідомила Прикордонна служба Польщі. При цьому мігранти декілька разів нападали на польських прикордонників з камінням і гілками, заявили у службі.

"У п'ятницю було зафіксовано 219 спроб нелегального проникнення до Польщі, у суботу - 276, у неділю - 174. Також було кілька випадків агресивної поведінки мігрантів за технічним бар'єром. Під час одного з таких випадків прикордонника вдарили каменем по плечу", - йдеться у повідомленні.

Затримано десять "кур'єрів" за три дні

Окрім того, польські прикордонники повідомили , що за останні три дні затримали 10 "кур'єрів", які перевозили іноземців, щоб ті нелегально перетинали польсько-білоруський кордон. Серед затриманих - громадяни України, Грузії та Молдови, які сприяли або намагалися посприяти тому, щоб іноземці потрапили у Польщу всупереч нормам діючого законодавства.

Як наголошують у польській Прикордонній службі, організація або сприяння в організації незаконного перетину кордону карається в Польщі позбавленням волі на строк до восьми років. Разом з тим проти всіх затриманих за пособництво іноземців, які легально проживають у Польщі, розпочинається адміністративне провадження з метою винесення рішення про повернення до країни походження. Їм також заборонять в'їзд до країн Шенгенської зони на строк від п'яти до 10 років.

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Нагадаємо, що влітку 2022 року Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю. Причиною для зведення загорожі став наплив у 2021 році нелегальних мігрантів, які прибули з країн Близького Сходу та Авфрики та намагалися потрапити до Західної Європи.