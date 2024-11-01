Польща почала будувати "Східний щит" на кордоні з Росією

У польщі розпочалося спорудження оборонних укріплень на кордоні з Росією в межах програми "Східний щит". Вартість втілення проєкту оцінювалася в кілька мільярдів євро.

У Польщі розпочалося спорудження мережі оборонних укріплень на кордоні з Росією в межах реалізації анонсованої раніше програми "Східний щит". Про початок робіт повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у дописі в соцмережі X.

"Розпочато будівництво "Східного щита"! Перші роботи на кордоні з Росією", - написав польський прем'єр увечері у четвер, 31 жовтня. На доказ своїх слів Туск додав до допису світлину, на якій видно проведення земляних робіт кількома екскаваторами.

План Варшави передбачає будівництво різних типів укріплень, перешкод та військової інфраструктури на кордонах Польщі з Росією та Білоруссю.

"Східний щит" має ускладнити вторгнення потенційного агресора і полегшити для Польщі захист кордону

Загалом програма "Східний щит" передбачає, серед іншого, будівництво укріплень і створення природних перешкод на ключових прикордонних ділянках, нагадує РАР. Також планується розгортання систем розвідки та виявлення загроз, систем для боротьби з безпілотниками, передових баз, логістичних вузлів, складів. Мета полягає в тому, щоб, з одного боку, максимально полегшити польським Збройним силам захист кордону, а з іншого - максимально ускладнити вторгнення потенційного агресора в країну, зазначає агенція.

Будівництво укріплень на ділянці довжиною приблизно 800 кілометрів уздовж східного та північного кордону Польщі охоплюватиме низку воєводств, а саме Поморське, Вармінсько-Мазурське, Люблінське, Підляське та Підкарпатське воєводства.

У травні 2024 року в міноборони країни оцінювали вартість реалізації цього проєкту в 10 мільярдів злотих (2,55 мільярда євро в еквіваленті). Польща сподівалася залучити гроші ЄС для деяких проєктів.

Нещодавно президент Польщі Анджей Дуда порівняв у інтерв'ю виданню The Sunday Times проєкт "Східний щит" із "залізною завісою" часів "холодної війни".

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