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"Український легіон": перші добровольці вступили в ЗСУ

Степан Смишляєв
12 листопада 2024 р.

Перші добровольці, які зголосилися вступити до лав "Українського легіону" в Польщі, уклали контракти з ЗСУ. Загалом "легіон" отримав вже 600 заявок на вступ.

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Українська військова форма
Перші добровольці з "Українського легіону" в Польщі уклали контракт з ЗСУФото: STR/NurPhoto/picture alliance

Перша група добровольців зі складу "Українського легіону", який формується у Польщі, підписала контракти із Збройними силами України, повідомляє "Укрінформ" у вівторок, 12 листопада.

Процедура відбулася в рекрутинговому центрі, розгорнутому при генеральному консульстві України в Любліні. За словами представника центру Петра Горкуші, на сьогодні заявки на приєднання до "Українського легіону" подали понад 600 осіб.

Скільки саме добровольців уклали контракти з ЗСУ, не уточнюється.

Проблеми формування "Українського легіону"

Створення у Польщі "Українського легіону", до якого можуть вступати громадяни України, які проживають за кордоном, було передбачено безпековою угодою, укладеною президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у липні.

За домовленостями, українська сторона забезпечує добровольців "легіону" військовою формою і медикаментами, а польська - надає відповідну інфраструктуру, техніку та озброєння на період навчання.

За кілька днів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що для вступу в "Український легіон" вже зареєструвалися кілька тисяч добровольців. Втім, на початку жовтня польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш стверджував, що кількість добровольців, які зголосилися доєднатися до цього формування, виявилася "надто малою".

В українському міністерстві оборони про початок набору добровольців до "легіону" оголосили лише 3 жовтня, на наступний день після заяви польського міністра. Минулого тижня в рекрутинговому центрі заявили, що за місяць роботи отримали понад 500 заявок від громадян України, які проживають за кордоном, переважно в Польщі та Чехії.

 

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