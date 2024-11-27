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ПолітикаЄвропа

Сім європейських країн готові розширити санкції щодо РФ

Валерій Сааков
27 листопада 2024 р.

Росія залишається найбільшою загрозою, тож країни Скандинавії і Балтії, а також Польща заявили про готовність посилювати підтримку України й розширювати санкції щодо РФ, йдеться у їхній спільній заяві .

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Російський корабель у Балтійському морі, 2020 рік
Російський корабель у Балтійському морі (ілюстративне фото з архіву)Фото: Stefan Sauer/dpa/picture alliance

Одразу сім європейських країн - Данія, Естонія, Фінляндія, Латвія, Норвегія, Польща та Швеція - висловити готовність і надалі підтримувати Україну й всіляко протидіяти конфронтаційним діям Росії. На цьому наголошується в поширеній у середу, 27 листопада, спільній заяві глав урядів цих країн. 

У заяві зокрема вказується на необхідність дбати про євроатлантичну безпеку на тлі серйозних загроз і викликів, а також наголошується на важливості провадити подальшу підтримку України. 

"Ми посилюватимемо нашу підтримку України. Наші країни є найбільшими донорами військової допомоги Україні у перерахунку на душу населення, і наша підтримка не похитнеться. Україна повинна бути здатною здолати російську агресію, забезпечити всеосяжний, справедливий і тривалий мир. У найближчі місяці ми посилимо нашу підтримку, зокрема української оборонної промисловості, й інвестуватимемо в те, щоб зробити більше боєприпасів доступними для України. Мужність і стійкість України будуть підкріплені сильною і непохитною підтримкою наших країн, невід'ємною частиною якої є військова допомога. Ми закликаємо інших робити те саме", - йдеться в заяві.

Підписанти заяви також запевнили, що вони підтримують "план перемоги" України. "Ми віддані всеосяжному, справедливому і тривалому миру для України та її повній європейській і євроатлантичній інтеграції", - наголошується в заяві.

Готовність посилювати санкційний тиск на РФ

Водночас ці сім європейських країн вказали на важливість подальшого тиску на РФ на тлі тих загроз, які від неї походять. "Росія залишається найбільш значною і прямою загрозою нашій безпеці в довгостроковій перспективі, - вказується в заяві. - Ми працюватимемо разом, щоб стримувати, оскаржувати та протидіяти агресивним та вкрай конфронтаційним діям Росії, а також щоб забезпечити її повну міжнародну відповідальність за злочин агресії".

Серед іншого, країни взяли на себе зобов'язання "розширювати санкції щодо Росії, а також щодо тих, хто сприяє російській агресії", вказується в заяві.

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