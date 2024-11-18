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Між Литвою та Швецією також пошкоджений кабель зв'язку

Ольга Журавльова
18 листопада 2024 р.

Стало відомо про пошкодження другого телекомунікаційного кабелю на дні Балтійського моря - між Литвою та Швецією. Раніше про розрив на оптоволоконному кабелі повідомила фінська державна компанія Cinia.

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Корабель в Балтійському морі (ілюстративне фото)
Балтійське мореФото: Frank Molter/dpa/picture alliance

У телекомунікаційній компанії Telia повідомили про пошкодження кабелю зв'язку між Литвою та Швецією

"Кабель обірвали в неділю вранці, близько 10:00. Системи одразу повідомили, що ми втратили зв'язок. Були проведені подальші розслідування та уточнення, і виявилося, що він був пошкоджений", - сказав головний технічний директор Telia Андрюс Шемешкявічюс, пише у понеділок, 18 листопада, видання LRT.

За його словами, Telia передає інтернет-з'єднання до Литви через три кабелі. Це означає, що через інцидент пропускна здатність інтернету скоротилася на третину. Однак з'єднання для користувачів уже відновили.

Порушення послуг зв'язку між Фінляндією та Німеччиною

Раніше цього дня стало відомо про пошкодження кабелю зв'язку фінської компанії Cinia, що прокладений в Балтійському морі паралельно "Північному потоку"  та сполучає Фінляндію з Німеччиною.

За даними ЗМІ, передача даних між Фінляндією та Німеччиною була повністю перервана. Кабель довжиною майже 1200 кілометрів є єдиним прямим сполученням між Фінляндією та Центральною Європою та проходить поруч з іншими важливими частинами інфраструктури, включаючи газопроводи та електричні кабелі. 

Після пошкодження газопроводів "Північний потік" у 2022 році ЗМІ неодноразово писали про можливі нові диверсії у Балтійському морі. У жовтні стало відомо, що критичну інфраструктуру у Балтійському та Північному морях  охоронятиме німецький спецназ. Минулими вихідними також повідомлялося про ймовірне шпигунство РФ поблизу газопроводів, електротрас і телекомунікаційних кабелів в Ірландському морі.

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