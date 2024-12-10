Боротьба за посаду канцлера ФРН не має йти в Україні

Україна стала сценою для передвиборчих шоу спочатку Олафа Шольца, а тепер його суперника, Фрідріха Мерца. Але яка користь від цього Україні, запитує себе в рубриці "Берлінський інсайдер" Дірк Еммеріх.

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц у Києві, 9 грудня 2024 року Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Лише два тижні тому канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув, назвавши "безглуздими", звинувачення в тому, що він, мовляв, використовує Україну у своїх передвиборчих інтересах. І незабаром зробив саме те, в чому йому дорікали - 2 грудня він приїхав до Києва, аби випередити свого суперника, лідера консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріха Мерца (Friedrich Merz). Шольц справді встиг вчасно - Мерц у Києві опинився лише через тиждень, 9 грудня.

Поїздки до Києва - заради голосів виборців

Шольц нервує: передвиборчі рейтинги чинного канцлера і його соціал-демократичної партії не найкращі. Шольц намагається зобразити себе "канцлером миру", заради чого порушує власні ж принципи. Він не був у Києві два з половиною роки, а у 2022 році зволікав з візитом до України. Одне фото з Володимиром Зеленським, казав він тоді, цього мало, необхідно мати щось, що викличе резонанс. Тоді резонансною подією стала новина про те, що Україна стає кандидатом на вступ до Європейського Союзу. Цю заяву Шольц зробив в Україні разом із президентом Франції Еммануелем Макроном.

А що сьогодні? Результат - нульовий. Останній візит Шольца до Києва приніс тільки фото з Володимиром Зеленським і запевнення в наданні вже анонсованої раніше військової допомоги. Канцлер не змінив своєї позиції і відмовляється передавати Україні крилаті ракети Taurus, та й позиція у питанні ударів по військових цілях у глибині Росії залишилася незмінною. Основна мета візиту - це послати сигнал німецьким виборцям на тлі кампанії перед виборами до Бундестагу, що набирає обертів: мовляв, дивіться, я не той, хто ескалює конфлікт. А ось Фрідріха Мерца Шольц назвав "гарячою головою" за його готовність поставити Taurus Києву, якщо Путін протягом 24 годин не припинить бомбардування цивільних об'єктів.

Але й Мерц у Києві не поводиться інакше. Його головний інтерес - отримати хороші кадри для внутрішньої аудиторії. По суті, він теж використовує Україну як майданчик для піару.

Зрозуміло, Мерц і Шольц повинні показати, у чому політичні відмінності між ними. Але невже необхідно було вибирати Київ як сцену для заочної передвиборчої дуелі? Вона навряд чи приносить користь Україні, яка нині стоїть перед необхідністю пережити зиму і найважчі місяці з лютого 2022 року. У Києві такі політичні ігри мають викликати радше роздратування і невпевненість.

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Мерц побоюється, що Шольц набере очок за рахунок Трампа

Загострення воєнних дій останніми тижнями зробило ситуацію для України ще складнішою, ніж вона вже й так була. І публічно обговорювати, яку роль у розвитку ситуації відіграє Німеччина, важливо і необхідно. Виборці хочуть ясності. Багато хто з них побоюється, що Німеччина може бути безпосередньо втягнутою у війну, а відчуття страху тут поширюється швидше, ніж деінде. Це розуміють і Шольц, і Мерц, і Роберт Габек (Robert Habeck), кандидат у канцлери від Зелених, який, як і Мерц, виступає за жорсткіший курс щодо Москви.

Шольц, як побоюються консерватори, може набрати додаткових очок, зігравши у своїй кампанії на очікуваннях швидкого перемир'я за посередництва нового президента США Дональда Трампа. Той неодноразово заявляв, що має намір домогтися миру ще до своєї інавгурації 20 січня. Під час несподіваної зустрічі з Макроном і Зеленським у Парижі під час відкриття Нотр-Даму Трамп знову закликав до негайного припинення вогню, стверджуючи, що Зеленський готовий до "угоди" з Москвою заради закінчення війни.

Хоча Кремль заявив, що не зацікавлений ані в "угодах", ані в перемир'ї, у цьому конфлікті виникла нова динаміка, додатково посилена крахом режиму Асада в Сирії. Для Росії, яка не змогла нічого протиставити стрімкому просуванню повстанців, цей крах став шоком. Якщо й справді до 23 лютого в Україні буде досягнуто перемир'я, Шольц зможе представити це як успіх своєї політики "стриманості". Це дасть йому можливість зміцнити свої позиції в передвиборчих перегонах, зробивши тему перемир'я центральною у своїй передвиборчій кампанії.

До дня голосування на позачергових виборах у Німеччині залишається ще два з гаком місяці, і багато що може змінитися. Але одне зрозуміло вже зараз: розвиток подій в Україні впливатиме на їхній результат виборів. І все ж використовувати Україну у своїх передвиборчих кампаніях, як це роблять Шольц і Мерц, негідно. Ця країна заслуговує на більше.

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