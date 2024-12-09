"Твердо стоїмо на боці України": Мерц прибув до Києва

Лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) вранці у понеділок, 9 грудня, прибув до Києва, повідомляє кореспондент DW.

Як заявив Мерц одразу після прибуття на Київський залізничний вокзал, метою його поїздки є "дізнатися про поточний стан оборони" в Україні. За його словами, він "з нетерпінням чекає" на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбудеться в рамках візиту.

"І я просто хочу сьогодні дізнатись, якою є ситуація в Україні і що ми можемо зробити, щоб допомогти цій постраждалій країні продовжувати оборону проти російської агресії", - зазначив лідер християнських демократів.

Він запевнив, що парламентська фракція ХДС/ХСС в Бундестазі "твердо стоїть" на боці України. "Ми хочемо, щоб ця жахлива війна закінчилася якомога швидше і в Європі відновився мир", - зазначив Мерц.

Мерц є кандидатом у канцлери Німеччини від консервативного блоку християнських демократів (ХДС/ХСС), який наразі з великим відривом лідирує в соціологічних перед виборами до Бундестагу, що пройдуть у лютому наступного року.

13 жовтня Мерц заявив, що надав би Україні далекобійні крилаті ракети Taurus, але за певних умов. "Я б сказав: якщо не припиняться бомбардування (Росією України. - Ред.), першим кроком має бути зняття обмеження на дальність. А другим кроком - поставка ракет Taurus", - зазначив лідер німецької консервативної опозиції. Він додав, що тоді російський президент Володимир Путін "сам вирішуватиме, наскільки далеко він хоче зайти в цій війні".

Візит Шольца до Києва тиждень тому

В Україну Фрідріх Мерц приїхав рівно через тиждень після візиту до Києва канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz). Під час візиту, зокрема, німецький канцлер оголосив про рішення німецького уряду ще до кінця цього року поставити Києву озброєння на суму в 650 мільйонів євро в рамках поставок на суму в 1,4 мільйрда євро, які Берлін анонсував ще в жовтні.

У міністерстві оборони Німеччини повідомили, що йдеться про різні системи ППО, зокрема про прискорену поставку IRIS-T різних модифікацій (SLS і SLM), про танки Leopard 1, про дрони - як розвідувальні, так і ударні фірми Helsing, про зимове спорядження, прилади нічного бачення й стрілецьку зброю.