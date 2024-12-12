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ОП спростовує заяву Орбана про "різдвяне припинення вогню"

Олександр Куницький
12 грудня 2024 р.

Угорщина не обговорювала з Україною подібні пропозиції і не повідомила про свої контакти з Москвою, заявив радник президента України Дмитро Литвин.

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Українські військові поблизу Часового Яру на Донеччині, жовтень 2024 року
Українські військові поблизу Часового Яру на Донеччині (фото з архіву)Фото: Oleg Petrasiuk/Ukrainian Army via AP

Угорщина не обговорювала з Україною пропозицію про "різдвяне припинення вогню" та обмін полоненими, яку нібито зробив угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан. Про це заявив у середу, 11 грудня, радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.

"Як завжди, Угорщина нічого не обговорювала з Україною. 2) Як завжди, Угорщина не повідомила нас про свої контакти з Москвою. 3) Як завжди, Україна не уповноважувала Угорщину представляти її в будь-який спосіб", - написав він у X.

Литвин наголосив, що Україна щодня працює над звільненням ув'язнених, і протягом останніх двох тижнів тривають активні контакти з метою проведення великого обміну до кінця року. При цьому Україна віддана досягненню реального і тривалого миру, додав він. "Ми прагнемо досягти справжнього та міцного миру та робимо все для цього в координації з нашими партнерами - разом з США, Європою та іншими партнерами", - зазначив Литвин, зауваживши, що Україні потрібен "реальний мир, а не піар-акції, і надійні гарантії безпеки, а не порожні балачки".

Орбан стверджує, що Зеленський "відкинув" пропозицію "різдвяного припинення вогню"

Раніше Орбан заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито відмовився від пропозиції Угорщини щодо "різдвяного припинення вогню та масштабного обміну полоненими". "Ми запропонували різдвяне припинення вогню та масштабний обмін полоненими. Сумно, що президент Зеленський сьогодні чітко відкинув і виключив це. Ми зробили все, що могли!", - написав угорський прем'єр в X.

Таким чином Орбан відповів на те, що  Зеленський розкритикував його за телефонні перемовини з президентом РФ Володимиром Путіним.  "Ми всі сподіваємось, що Віктор Орбан не буде хоча б Асаду (правителю Сирії Башару Асаду, чий режим нещодавно повалили повстанці. - Ред.) в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції", - зіронізував Зеленський.

Крім того, український президент наголосив: "Розмови про війну проти України, яку веде Росія, не можуть відбуватися без України".

Орбан подзвонив Путіну, говорили про Україну і Сирію 

Нагадаємо, Орбан зателефонував Путіну 11 грудня. Як повідомила пресслужба Кремля, Путін у розмові з ним заявив про "деструктивну лінію київського режиму, який, як і раніше, виключає можливість мирного врегулювання" війни, яку Росія розв'язала проти України.

Орбан, як стверджують в Кремлі, висловив "зацікавленість у сприянні спільному пошуку шляхів політико-дипломатичного вирішення кризи, зокрема з урахуванням своїх контактів із низкою західних лідерів".

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