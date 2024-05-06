Сирійський провал Путіна: які наслідки це матиме для України

Башар Асад за лічені дні втратив владу в Сирії і втік до Москви. Як перерозподіл сил на Близькому Сході вплине на війну Росії проти України? Чи перекинуть російська війська із Сирії в Україну? І чим це загрожує ситуації на фронті?

У Сирії досі ейфорія після повалення режиму Башара Асада. Його родина жорстоко правила в країніпонад пів століття, і нинішні події матимуть серйозні геополітичні наслідки. Як зміна влади у Сирії і втеча Асада в Москву вплинуть на війну Росії проти України? Путін не зміг врятувати свого союзника від повстанців - їхній наступ був настільки неочікуваним і стрімким, що Москва не встигла зорієнтуватися і перекинути війська. Водночас і перекидати особливо не було що - головний ресурс російської армії зосереджений в Україні і зайвих сил немає. А от чи можуть бути перекинуті російські війська із Сирії в Україну?

