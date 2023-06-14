Ердоган - Швеції: Не чекайте надто багато від саміту НАТО

Туреччина не може схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО, доки скандинавська країна не виконала своїх зобов'язань щодо боротьби з тероризмом, заявив Реджеп Таїп Ердоган.

Швеція має виконати свої зобов'язання щодо боротьби з тероризмом, щоб Туреччина схвалила її заявку на членство в Організації Північноатлантичного договору (НАТО) на липневому саміті альянсу у Вільнюсі. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час спілкування із журналістами, пише турецьке державне інформаційне агентство Anadolu у середу, 14 червня.

"Не варто мати особливих очікувань від Вільнюса", - заявив турецький лідер.

За його словами, Туреччина не може схвалити заявку Швеції щодо вступу до НАТО без вирішення скандинавською країною цього питання. Зокрема, йдеться про демонстрації у Стокгольмі, сказав він, маючи на увазі Робітничу партію Курдистану (РПК).

"Швеція має виконати зобов'язання щодо боротьби з тероризмом. Про це я сказав і генсеку Альянсу Єнсу Столтенбергу", - наголосив Ердоган, зазначиши, що окрім поправок до Конституції або законів, боротися з тероризмом мають правоохоронні органи Швеції.

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Зустріч в Анкарі

Тим часом 14 червня в Анкарі відбулася зустріч офіційних представників Швеції, Фінляндії та НАТО. Головний переговірник Швеції Оскар Стенстром заявив, що переговори з турецькими офіційними особами були хорошими і що дискусії, спрямовані на подолання заперечень Анкари, продовжаться, пише агентство Reuters. Втім, нова дата переговорів поки не призначена. "Це моя робота - переконати нашого колегу, що ми зробили достатньо. Я думаю, що зробили, - наголосив Стенстром. - Але Туреччина ще не готова ухвалити рішення і вважає, що їй потрібно отримати більше відповідей на свої запитання".

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Своєю чергою канцелярія президента Туреччини повідомила, що під час зустрічі обговорювався рівень прогресу Швеції. Сторони домовилися продовжити роботу над "конкретними кроками" щодо членства Швеції в НАТО, йдеться в повідомленні.

Блокування вступу Швеції до НАТО

Рік тому на тлі агресивної війни Росії проти України Швеція разом з Фінляндією подала заявку на членство в Альянсі. На початку квітня Фінляндія стала 31-й членом Альянсу, тоді як Швеції досі бракує схвалення з боку Туреччини та Угорщини.

Туреччина виправдовує свою блокаду недостатніми діями проти курдських "терористичних організацій" у скандинавській країні. Також Анкара обурювалася демонстрацією біля турецького посольства у Стокгольмі, під час якої її організатор - лідер датської ультраправої політичної партії "Жорстка лінія" Расмус Палудан - спалив Коран.

У самій Швеції з 1 червня діють нові закони про боротьбу з тероризмом. Згідно з ними, участь у терористичній організації, фінансування такої участі або підтримка її в будь-який інший спосіб є кримінально караним злочином. Над посиленням антитерористичного законодавства працювали роками.

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив переконання, що Швеція виконала всі вимоги Туреччини щодо вступу до НАТО, врахувавши безпекові застереження Анкари.