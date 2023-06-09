Швеція готова розмістити війська НАТО ще до вступу в Альянс

На території Швеції можуть бути тимчасово розміщені іноземна техніка та персонал, вирішив шведський уряд. Для вступу до НАТО Стокгольму досі бракує схвалення з боку Туреччини та Угорщини.

Швеція готова розмістити на своїй територої тимчасові бази Півнчноатлантичного альянсу (НАТО) ще до того, як вона стане повноправним членом Альянсу. Про це написали прем’єр-міністр країни Ульф Крістерссон та міністр оборони оборони Пал Йонсон у статті для щоденної газети Dagens Nyheter, опублікованій у п'ятницю, 9 червня.

"Уряд вирішив, що військові можуть розпочати підготовку з НАТО та державами-членами НАТО, щоб уможливити майбутні спільні операції", - йдеться у статті, цитує AFP. Ця підготовка може передбачати, що на території Швеції можуть бути тимчасово розміщені іноземна техніка та персонал, зазначається у ній. Як наголосили шведські урядовці, це рішення "надсилає чіткий сигнал Росії та зміцнює оборону Швеці".

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Блокування вступу Швеції до НАТО

Рік тому на тлі агресивної війни Росії проти України Швеція разом з Фінляндією подала заявку на членство в Альянсі. На початку квітня Фінляндія стала 31-й членом Альянсу, тоді як Швеції досі бракує схвалення з боку Туреччини та Угорщини. Туреччина виправдовує свою блокаду недостатніми діями проти курдських "терористичних організацій" у скандинавській країні.

У самій Швеції з 1 червня діють нові закони про боротьбу з тероризмом. Згідно з ними, участь у терористичній організації, фінансування такої участі або підтримка її в будь-який інший спосіб є кримінально караним злочином. Над посиленням антитерористичного законодавства працювали роками. Стокгольм сподівається, що нове законодавство може допомогти у вирішенні суперечки з Туреччиною.

Днями генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив переконання, що Швеція виконала всі вимоги Туреччини щодо вступу до НАТО, врахувавши безпекові застереження Анкари. Подальші переговори між Туреччиною та Швецією мають відбутися 12 червня.

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