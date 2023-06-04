Столтенберг: Швеція виконала зобов'язання для вступу в НАТО

Стокгольм виконав зобов'язання перед Анкарою для вступу в НАТО, заявив генсек Альянсу Столтенберг після зустрічі з Ердоганом.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг вважає, що Швеція виконала всі вимоги Туреччини щодо прийому скандинавської країни до НАТО. Про це Столтенберг заявив у неділю, 4 червня, після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі.

Читайте також: Столтенберг очікує, що Швеція і Фінляндія вступлять в НАТО в 2023 році

"Швеція виконала свої зобов'язання", - заявив Столтенберг, якого цитує інформагенція dpa. На думку Столтенберга, Швеція адаптувала своє законодавство до вимог Туреччини та врахувала її безпекові застереження. Крім того, генсек Альянсу назвав "продуктивною" свою зустріч з Ердоганом.

Наступний раунд переговорів очікується 12 червня

За даними Столтенберга, 12 червня відбудуться подальші переговори між Туреччиною та Швецією.

Читайте також: Генсек НАТО закликав до якнайшвидшого членства Фінляндії та Швеції

Як повідомлялося, рік тому на тлі агресивної війни Росії проти України Швеція разом з Фінляндією подала заявку на членство в Альянсі. На початку квітня Фінляндія стала 31-й членом Альянсу, тоді як Швеції досі бракує схвалення з боку Туреччини та Угорщини. Туреччина виправдовує свою блокаду недостатніми діями проти курдських "терористичних організацій" у скандинавській країні.

Стокгольм посилив антитерористичне законодавство

У самій Швеції з 1 червня діють нові закони про боротьбу з тероризмом. Згідно з ними, участь у терористичній організації, фінансування такої участі або підтримка її в будь-який інший спосіб є кримінально караним злочином. Над посиленням антитерористичного законодавства працювали роками.

Стокгольм сподівається, що нове законодавство може допомогти у вирішенні суперечки з Туреччиною. Наступний саміт НАТО запланований на липень цього року.