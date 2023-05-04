  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Прапори Швеції та ЄС
Фото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance
ПолітикаШвеція

Заради НАТО: Швеція посилює антитерористичні закони

Даниїл Сотников | Віолетта Чайковська
2 год. тому

Для того, щоби Туреччина схвалила заявку Швеції в НАТО, країна посилила законодавство щодо боротьби з тероризмом.

https://p.dw.com/p/4QsJv

Парламент Швеції ухвалив у середу, 3 травня, поправки, які посилюють антитерористичне законодавство. Очікується, що цей крок допоможе переконати Туреччину схвалити заявку країни на вступ до Північноатлантичного альянсу (НАТО), пише агентство Associated Press.

Зокрема, одна з поправок передбачає довічне ув'язнення (на практиці в Швеції - 20-25 років позбавлення волі) людей, визнаних лідерами терористичної організації.

Також депутати збільшили до чотирьох років тюремний строк за участь у діяльності екстремістських організацій в разі, якщо обвинувачений займався їхньою підтримкою або пропагандою, та до восьми років - якщо учасник організації обвинувачувався в тяжкому злочині.

Крім того, закон заборонятиме фінансування терористичних організацій, вербування та публічне заохочення їхньої діяльності. Незаконними стануть й поїздки за кордон з метою приєднатися до такої організації.

Поправки мають набути чинності 1 червня. За них проголосували 268 парламентарів, 34 виступили проти.

Читайте також: Вступ у НАТО: Швеція викликає посла РФ через спроби втручання

Туреччина - проти вступу Швеції до НАТО

Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО в 2022 році - незабаром після повномасштабного російського вторгнення в Україну. На початку квітня Фінляндія офіційно приєдналась до НАТО.

Читайте також: Столтенберг: Приєднанням Фінляндії НАТО запобіг конфлікту

Переговори про членство Швеції тривають. Для вступу країн до альянсу необхідна згода всіх його учасників. Найжорсткішу позицію зайняла Туреччина. Вона звинуватила Швецію у відмові видати десятки людей, яких турецька влада пов'язує з Робітничою партією Курдистану (РПК), визнаною в Туреччині, США, Європейському Союзі та деяких інших країнах терористичним угрупованням.

Читайте також: США сподіваються прийняти Швецію у НАТО до саміту у липні

Як рік війни Росії проти України змінив НАТО

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Банер з написом "Путін, Гаага чекає на тебе" (ілюстративне фото)

Зеленський у Гаазі: Всі хочуть бачити тут іншого Володимира

Конфлікти22 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Чому російські добровольці воюють на боці України?

Чому російські добровольці воюють на боці України?

Конфлікти20 год. тому08:58 хв.
Президент Європейської Ради Шарль Мішель

Президент Європейської Ради: "Ми спантеличили Путіна"

Президент Європейської Ради: "Ми спантеличили Путіна"

Політика24 год. тому
Литовські прикордонники на кордоні Литви та Білорусі

Литва легалізувала "пушбеки". Що кажуть правозахисники?

Литва легалізувала "пушбеки". Що кажуть правозахисники?

Політика2 хв. тому
Російський окупант поблизу Мелітополя (фото з архіву)

"Паспортний терор" РФ. Як бути тим, хто в окупації

"Паспортний терор" РФ. Як бути тим, хто в окупації

Політика19 год. тому
Роман Протасевич

Вирок Протасевичу: ким за два роки в Білорусі став блогер

Вирок Протасевичу: ким за два роки в Білорусі став блогер

Політика23 год. тому
Перепоховання останків загиблих німецьких солдатів у Другій світовій війні, Сопів

Як в Україні досі знаходять останки солдатів вермахту

Як в Україні досі знаходять останки солдатів вермахту

Суспільство3 травня 2023 р.
На головну сторінку