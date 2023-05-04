Заради НАТО: Швеція посилює антитерористичні закони

Для того, щоби Туреччина схвалила заявку Швеції в НАТО, країна посилила законодавство щодо боротьби з тероризмом.

Парламент Швеції ухвалив у середу, 3 травня, поправки, які посилюють антитерористичне законодавство. Очікується, що цей крок допоможе переконати Туреччину схвалити заявку країни на вступ до Північноатлантичного альянсу (НАТО), пише агентство Associated Press.

Зокрема, одна з поправок передбачає довічне ув'язнення (на практиці в Швеції - 20-25 років позбавлення волі) людей, визнаних лідерами терористичної організації.

Також депутати збільшили до чотирьох років тюремний строк за участь у діяльності екстремістських організацій в разі, якщо обвинувачений займався їхньою підтримкою або пропагандою, та до восьми років - якщо учасник організації обвинувачувався в тяжкому злочині.

Крім того, закон заборонятиме фінансування терористичних організацій, вербування та публічне заохочення їхньої діяльності. Незаконними стануть й поїздки за кордон з метою приєднатися до такої організації.

Поправки мають набути чинності 1 червня. За них проголосували 268 парламентарів, 34 виступили проти.

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Туреччина - проти вступу Швеції до НАТО

Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО в 2022 році - незабаром після повномасштабного російського вторгнення в Україну. На початку квітня Фінляндія офіційно приєдналась до НАТО.

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Переговори про членство Швеції тривають. Для вступу країн до альянсу необхідна згода всіх його учасників. Найжорсткішу позицію зайняла Туреччина. Вона звинуватила Швецію у відмові видати десятки людей, яких турецька влада пов'язує з Робітничою партією Курдистану (РПК), визнаною в Туреччині, США, Європейському Союзі та деяких інших країнах терористичним угрупованням.

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