Заради НАТО: Швеція посилює антитерористичні закони
Даниїл Сотников | Віолетта Чайковська
2 год. тому
Для того, щоби Туреччина схвалила заявку Швеції в НАТО, країна посилила законодавство щодо боротьби з тероризмом.
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Парламент Швеції ухвалив у середу, 3 травня, поправки, які посилюють антитерористичне законодавство. Очікується, що цей крок допоможе переконати Туреччину схвалити заявку країни на вступ до Північноатлантичного альянсу (НАТО), пише агентство Associated Press.
Зокрема, одна з поправок передбачає довічне ув'язнення (на практиці в Швеції - 20-25 років позбавлення волі) людей, визнаних лідерами терористичної організації.
Також депутати збільшили до чотирьох років тюремний строк за участь у діяльності екстремістських організацій в разі, якщо обвинувачений займався їхньою підтримкою або пропагандою, та до восьми років - якщо учасник організації обвинувачувався в тяжкому злочині.
Крім того, закон заборонятиме фінансування терористичних організацій, вербування та публічне заохочення їхньої діяльності. Незаконними стануть й поїздки за кордон з метою приєднатися до такої організації.
Поправки мають набути чинності 1 червня. За них проголосували 268 парламентарів, 34 виступили проти.
Переговори про членство Швеції тривають. Для вступу країн до альянсу необхідна згода всіх його учасників. Найжорсткішу позицію зайняла Туреччина. Вона звинуватила Швецію у відмові видати десятки людей, яких турецька влада пов'язує з Робітничою партією Курдистану (РПК), визнаною в Туреччині, США, Європейському Союзі та деяких інших країнах терористичним угрупованням.