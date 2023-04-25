У Стокгольмі звинуватили працівників посольства РФ у здійсненні діяльності, несумісної з їхнім дипломатичним статусом.

Швеція висилає п'ятьох російських дипломатів за діяльність, несумісну з їхнім дипломатичним статусом, повідомило міністерство закордонних справ Швеції.

"Швеція викликала посла Росії і повідомила йому, що п'ятьох осіб, які працюють в посольстві, попросили покинути країну через діяльність, яка є несумісною з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини", - йдеться в заяві міністерства закордонних справ у вівторок, 25 квітня.

Посольство Росії в Швеції відмовилося коментувати цю подію. Утім, Росія і західні країни відповідають на висилку дипломатів одне одного дзеркальним чином відтоді, як Москва почала вторгнення в Україну в лютому минулого року. Швеція вислала трьох російських дипломатів у квітні минулого року невдовзі після початку вторгнення.

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Як нагадує агенція Reuters, у таких країнах, як Швеція, зросла стурбованість російською розвідувальною діяльністю, а шведська поліція безпеки вважає Росію серйозною загрозою для безпеки північної країни, яка подала заявку на членство в НАТО.

Раніше цього місяця Норвегія заявила, що висилає 15 співробітників російського посольства, які, за даними міністерства закордонних справ, були співробітниками розвідки, що діяли під дипломатичним прикриттям.

22 квітня у міністерстві закордонних справ РФ заявили, що Німеччина ухвалила рішення про "масову" висилку російських дипломатів з ФРН.