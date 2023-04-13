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Посольство РФ в ОслоФото: Annika Byrde/AP/picture alliance
КонфліктиНорвегія

Норвегія висилає російських розвідників із посольства в Осло

Олександр Куницький
2 год. тому

Норвегія оголосила персонами нон ґрата 15 офіцерів російської розвідки, які працювали під дипломатичним прикриттям у країні. У РФ вже заявили про заходи у "відповідь".

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Норвегіяоголосила персонами нон ґрата 15 співробітників російської розвідки, які працювали в посольстві РФ в Осло. Про це повідомили у четвер, 13 квітня, у міністерстві закордонних справ Норвегії.

"Уряд вирішив оголосити персонами нон ґрата 15 офіцерів російської розвідки, які працювали під дипломатичним прикриттям у Норвегії. Відповідні офіцери повинні незабаром залишити Норвегію", - йдеться у повідомленні. У ньому акож зазначається, що діяльність цих розвідників відстежувалась протягом тривалого часу. Також у відомстві нагадали про видворення трьох офіцерів російської розвідки з Норвегії у квітні 2022 року.

За словами міністерки закордонних справ Норвегії Аннікен Гуйтфельдт, наразі Росія становить найбільшу розвідувальну загрозу для Норвегії. "Ми дуже серйозно ставимося до цього і зараз вживаємо заходів щодо протидії діяльності російської розвідки в нашій країні. Ми не дозволимо офіцерам російської розвідки діяти під дипломатичним прикриттям у Норвегії", - наводить слова Гуйтфельдт пресслужа відомства.

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У посольстві РФ в Норвегії назвали висилку дипломатів "черговим вкрай недружнім кроком" і пообіцяли "заходи у відповідь".

У Норвегії фіксують польоти дронів біля секретних об'єктів

Торік у Норвегії неодноразово фіксували польоти дронів у районах секретних об'єктів: військових об'єктів, казарм, об'єктів енергетичної інфраструктури, в тому числі платформ для видобутку газу. На тлі скорочення залежності Європи від російського газу через війну РФ проти України Норвегія стала найважливішим постачальником до Європейського Союзу.

Восени 2022 року сталося кілька випадків, коли норвезькі служби безпеки затримували російських громадян через незаконну зйомку або запуск дронів. Також у Норвегії затримали "дослідника" з паспортом Бразилії, який насправді є громадянином Росії і кадровим офіцером військової розвідки РФ.

На тлі війни РФ проти України збройні сили Норвегії з листопада 2022 року переведені у підвищену бойову готовність. Також Норвегія збільшила свій військовий бюджет і посилила розвідку на півночі країни, де вона має 198-кілометровий кордон із Росією.

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