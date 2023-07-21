Акція з Кораном у Швеції обурила мусульманські країни

Саудівська Аравія, Катар, Іран і Туреччина висловили Швеції протест у зв'язку з "оскверненням Корану" під час акції в Стокгольмі.

Вчорашня акція біля посольства Іраку в Стокгольмі, під час якої двоє демонстрантів розтоптали Коран і спробували підпалити його, викликала хвилю обурення в мусульманських країнах.

Так, Саудівська Аравія викликала тимчасового повіреного у справах Швеції в Ер-Ріяді та вручила йому ноту протесту через "осквернення Корану", йдеться в заяві саудівського МЗС, оприлюдненого у четвер, 20 липня. Протест послам Швеції також висловила влада Катару та Ірану, а МЗС Туреччини заявило, що "найрішучішим чином засуджує мерзенний напад" на священну книгу мусульман. "Ми очікуємо, що Швеція вживе стримувальних заходів для запобігання подібним злочинам на ґрунті ненависті проти ісламу та мільярдів вірян", - заявили в турецькому зовнішньополітичному відомстві.

Ірак висилає посла Швеції з країни

За даними шведських ЗМІ, один з учасників акції потоптався на екземплярі Корану, а потім, відвернувшись від людей, які зібралися, і камер, разом з іншим учасником спробував підпалити книгу, проте вона не загорілася. Уряд Іраку у зв'язку з цим відкликав свого тимчасового повіреного у справах зі Стокгольма, а також оголосив про рішення вислати посла Швеції Джессіку Свардстрем із країни.

У Лівані радикальне угруповання "Хезболла" закликало арабські та ісламські держави наслідувати приклад Багдада - вислати шведських послів і відкликати своїх повірених зі Стокгольма.

В Іраку підпалили посольство Швеції

Напередодні анонсованої в Стокгольмі акції зі спаленням Корану в столиці Іраку Багдаді сотні протестувальників увірвалися в будівлю посольства Швеції і підпалили її. Іракська поліція для розгону натовпу застосувала водомети й електрошокери.

Зовнішньополітичні відомства Іраку і Швеції засудили напад на будівлю дипмісії. Інцидент рішуче засудила і влада Великої Британії. У Лондоні зазначили, що вітають намір уряду в Багдаді притягнути винних до відповідальності.

Хто влаштував акцію з Кораном у Стокгольмі

Як раніше повідомляло шведське агентство TT, акцію в Стокгольмі влаштували ті самі люди, які наприкінці червня в перший день ісламського свята Курбан-байрам спалювали Коран біля мечеті у шведській столиці. Один із них - біженець з Іраку, мусульманин Салван Моміка.

Міністерство закордонних справ Швеції тоді різко розкритикувало акцію, назвавши її ісламофобською. "Ми рішуче засуджуємо ці дії, які жодним чином не відображають точку зору шведського уряду", - заявили у відомстві. У січні біля турецького посольства у шведській столиці аналогічну акцію, що зібрала близько 100 людей, провели ультраправі активісти. Вона викликала критику в ісламському світі і загострила відносини між Швецією і Туреччиною, яка поки що офіційно не схвалила вступ північноєвропейської країни до НАТО.

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