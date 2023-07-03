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РелігіяШвеція

Папа Римський обурився спаленням Корану в Швеції

Жан Рофе | Віолетта Чайковська
2 год. тому

Акція зі спаленням священної книги мусульман у Стокгольмі викликає огиду, заявив глава Римо-католицької церкви Франциск.

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Папа Римський Франциск
Папа Римський ФранцискФото: Ettore Ferrari/ANSA/picture alliance

Папа Римський Франциск засудив акцію зі спаленням Корану, що відбулася в столиці Швеції минулого тижня. В інтерв'ю еміратській газеті Al-Ittihad, опублікованому в понеділок, 3 липня, він назвав спалення священної книги мусульман обурливим вчинком, який викликає в нього огиду.

"Я обурений, я відчуваю відразу до подібних дій. До будь-якої книги, яку народ вважає священною, потрібно ставитися шанобливо з поваги до вірян. Свобода слова ніколи не повинна використовуватись як привід для образи інших", - сказав понтифік.

Акцію санкціонувала поліція та засудило МЗС

Напередодні акцію за спаленням Корану засудило міністерство закордонних справ (МЗС) Швеції. Уряд "розуміє, що ісламофобські дії, які здійснюються окремими особами на демонстраціях у Швеції, можуть бути образливими для мусульман. Ми рішуче засуджуємо ці дії, які жодним чином не відображають точку зору шведського уряду", - йшлося в заяві міністерства.

Акція в Стокгольмі 28 червня була дозволена поліцією. У лютому правоохоронні органи країни відхилили клопотання про проведення аналогічного заходу з міркувань безпеки, однак у червні касаційний суд визнав таку заборону неправомірною.

Раніше з різким засудженням акції виступив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Він назвав "мерзенним" вчинок, скоєний у перший день ісламського свята Курбан-байрам, і закликав "не допускати антиісламські акції під приводом свободи слова".

Загострення відносин Швеції та Туреччини

У січні в Стокгольмі вже відбувалося спалення Корану - на демонстрації ультраправих активістів біля турецького посольства. Акція за участю близько 100 осіб викликала обурення в ісламському світі та погіршила відносини між Швецією та Туреччиною, яка поряд з Угорщиною досі не схвалила шведську заявку на вступ до НАТО.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz) 28 червня дав зрозуміти, що Швеція може не сподіватися на швидке схвалення її приєднання до Північноатлантичного альянсу.

Читайте також: Фінляндія натякнула на причетність Росії до спалення Корану в Швеції

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