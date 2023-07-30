Данія може втручатися в проведення акцій зі спалення Корану

В Данії розглядають можливість втручатися за особливих обставин в проведення акцій. Наприклад, якщо вони ображають інші країни, культури та релігії. Раніше в Данії двічі спалили Коран, що викликало обурення інших країн.

Уряд Данії розглядає можливість втручання в особливі ситуації, пов'язані, зокрема, з акціями зі спаленням Корану. Про це йдеться у заяві уряду країни, оприлюдненій у неділю, 30 липня.

"Уряд Данії вивчить можливість втручання в особливих ситуаціях, коли, наприклад, ображають інші країни, культури та релігії, і коли це може мати значні негативні наслідки для Данії, не в останню чергу з точки зору безпеки", - зазначили в уряді. Водночас там наголосили, що робитимуть це в рамках конституційно захищеної свободи вираження поглядів.

В уряді зазначили, що подібні акції зі спалення Корану "грають на руку екстремістам", "сіють розбрат" і "приносять користь країнам, які хочуть вбити клин між Заходом та Глобальним Півднем". Мета таких акцій - образити та спровокувати реакцію в інших країнах та з інших країн, заявили в уряді Данії. Там додали, що після того, як подібні акції мали місце, уряди 15 країн виступили з осудом Данії, данських послів викликали для обговорення, а Організація ісламського співробітництва 31 липня збереться у відповідь на спалення Корану.

"Уряд Данії чітко відмежувався від спалення священного Корану і засудив його. Спалення є глибоко образливими і нерозсудливими діями, вчиненим кількома людьми. Ці кілька людей не репрезентують цінності, на яких побудоване данське суспільство", - запевнили в уряді Данії.

МЗС Іраку засудило акцію

24 липня данське ультраправе антиісламське екстремістське угруповання Danske Patrioter вдруге провело акцію зі спаленням священної книги мусульман перед посольством Іраку в Копенгагені. Перед цим Коран спалили на акції в Швеції - в центрі Стокгольма.

МЗС Іраку засудило повторне спалення Корану в Копенгагені та зазначило, що подібні акції сприяють поширенню екстремізму й ненависті. Воно закликало чиновників країн Європейського Союзу подумати, що вони розуміють під свободою думок і правом на протест.

Спалення Корану також спричинили масові протести в ісламських країнах. Тисячі людей вийшли на демонстрації в столиці Ємену. Раніше протестувальники напали на шведське посольство в Багдаді та підпалили його. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) на тлі протестів скасував в останній момент поїздку до Іраку з міркувань безпеки.

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