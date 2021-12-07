Що чекає на українок-мусульманок після повернення із Сирії (відео)

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Ці українки пережили обстріли, голод і поневіряння. Вони жили на територіях, підконтрольних терористичній організації "Ісламська держава", і нещодавно повернулися до України. Дивіться ексклюзивний репортаж DW.
У таборах "аль-Хол" і "Родж" утримують десятки тисяч жінок і дітей, які жили на територіях, підконтрольних терористичній організації "Ісламська держава". За даними правозахисників, там справжня гуманітарна катастрофа: бракує їжі, води і медичної допомоги, діти вмирають від хвороб. Аміна зі своїми сімома дітьми два роки прожила у такому таборі. За її словами, там нелюдські умови життя.
В Україні мешкає приблизно 5000 афганців. Близько 2000 з них - нелегально. В афганській громаді не розуміють, як Україна збирається приймати нових біженців з Афганістану. Історії тих, хто роками живе без документів.
Україна вже рік демонструє єдність з народом Білорусі та приймає усіх білорусів, які були вимушені виїхати з країни. Проте українські владні структури до білорусів аж ніяк не люб'язні.