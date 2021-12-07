 Що чекає на українок-мусульманок після повернення із Сирії (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 08.12.2021

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Україна

Що чекає на українок-мусульманок після повернення із Сирії (відео)

Ці українки пережили обстріли, голод і поневіряння. Вони жили на територіях, підконтрольних терористичній організації "Ісламська держава", і нещодавно повернулися до України. Дивіться ексклюзивний репортаж DW.

У сирійських таборах чимало жінок з дітьми, серед яких є й українки

У сирійських таборах чимало жінок з дітьми, серед яких є й українки

У таборах "аль-Хол" і "Родж" утримують десятки тисяч жінок і дітей, які жили на територіях, підконтрольних терористичній організації "Ісламська держава". За даними правозахисників, там справжня гуманітарна катастрофа: бракує їжі, води і медичної допомоги, діти вмирають від хвороб. Аміна зі своїми сімома дітьми два роки прожила у такому таборі. За її словами, там нелюдські умови життя. 

 
 

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Ці громадянки України пережили обстріли, голод і поневіряння. Вони жили на територіях, підконтрольних терористичній організації "Ісламська держава", і нещодавно змогли повернутися до України. Що пережили ці багатодітні сім'ї і як тепер адаптуються до життя в Україні - дивіться в ексклюзивному репортажі DW.

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