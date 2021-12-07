Що чекає на українок-мусульманок після повернення із Сирії (відео)

У таборах "аль-Хол" і "Родж" утримують десятки тисяч жінок і дітей, які жили на територіях, підконтрольних терористичній організації "Ісламська держава". За даними правозахисників, там справжня гуманітарна катастрофа: бракує їжі, води і медичної допомоги, діти вмирають від хвороб. Аміна зі своїми сімома дітьми два роки прожила у такому таборі. За її словами, там нелюдські умови життя.



