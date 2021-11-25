 Що тепер буде з ″мігрантами Лукашенка″ на кордоні з Польщею (відео) | Геополітика | DW | 26.11.2021

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Геополітика

Що тепер буде з "мігрантами Лукашенка" на кордоні з Польщею (відео)

Євросоюз не збирається пускати мігрантів, які скупчилися на білоруському кордоні. У Берліні неодноразово давали зрозуміти, що приймати їх ФРН не збирається. Лукашенко теж не поступається і шантажує ЄС.

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У ЄС кризу на польсько-білоруському кордоні називають "штучно створеною"

Останніми днями, за даними влади у Варшаві, польські прикордонники запобігли близько 200 спробам нелегального переходу кордону. При цьому, як стверджують у Польщі, невеликі групи людей намагаються перетнути кордон у різних місцях під керівництвом білоруських силовиків. Прем'єр-міністр Польщі назвав кризу на кордоні з Білоруссю "найбільшою спробою дестабілізувати Європу" з часів "холодної" війни. Усі деталі тут:

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