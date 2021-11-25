Що тепер буде з "мігрантами Лукашенка" на кордоні з Польщею (відео)

Євросоюз не збирається пускати мігрантів, які скупчилися на білоруському кордоні. У Берліні неодноразово давали зрозуміти, що приймати їх ФРН не збирається. Лукашенко теж не поступається і шантажує ЄС.
Останніми днями, за даними влади у Варшаві, польські прикордонники запобігли близько 200 спробам нелегального переходу кордону. При цьому, як стверджують у Польщі, невеликі групи людей намагаються перетнути кордон у різних місцях під керівництвом білоруських силовиків. Прем'єр-міністр Польщі назвав кризу на кордоні з Білоруссю "найбільшою спробою дестабілізувати Європу" з часів "холодної" війни. Усі деталі тут:
Замість інженерних споруд - людський ресурс. Чи зможе Україна зупинити можливий рух мігрантів з Білорусі через власний кордон? Репортаж DW з Волині.
Коли добудують "Стіну" і з чим пов'язані провали в реалізації цього проєкту, DW розпитала експрем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. А також про його політичні амбіції та можливість об'єднання з Аваковим та Разумковим.