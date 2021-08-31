 Чи може Україна дати біженцям з Афганістану гідний притулок (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 01.09.2021

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Політика й суспільство

Чи може Україна дати біженцям з Афганістану гідний притулок (відео)

В Україні мешкає приблизно 5000 афганців. Близько 2000 з них - нелегально. В афганській громаді не розуміють, як Україна збирається приймати нових біженців з Афганістану. Історії тих, хто роками живе без документів.

Що може запропонувати афганським біженцям Україна?

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