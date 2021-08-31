Чи може Україна дати біженцям з Афганістану гідний притулок (відео)

Таліби погрожували його вбити, викрали брата, вимагаючи від Азіма інформацію, адже він працював "айтішником" в адміністрації колишнього афганського президента. Проте українська міграційна служба вважає, що Азіма з родиною слід депортувати до Афганістану, оскільки дозвіл на перебування в країні йому не подовжили. Дивіться історії тих, хто роками живе в Україні без документів.