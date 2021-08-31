Чи може Україна дати біженцям з Афганістану гідний притулок (відео)

В Україні мешкає приблизно 5000 афганців. Близько 2000 з них - нелегально. В афганській громаді не розуміють, як Україна збирається приймати нових біженців з Афганістану. Історії тих, хто роками живе без документів.
Таліби погрожували його вбити, викрали брата, вимагаючи від Азіма інформацію, адже він працював "айтішником" в адміністрації колишнього афганського президента. Проте українська міграційна служба вважає, що Азіма з родиною слід депортувати до Афганістану, оскільки дозвіл на перебування в країні йому не подовжили. Дивіться історії тих, хто роками живе в Україні без документів.
Україна вже рік демонструє єдність з народом Білорусі та приймає усіх білорусів, які були вимушені виїхати з країни. Проте українські владні структури до білорусів аж ніяк не люб'язні.
Чому у Чорногорії затуляють рота журналістам. Чому британці занедбують свої сади. Неповнолітні заробітчани в Туреччині. Туристична принада іспанської Сеговії обурює католиків.
Німеччина - найпопулярніша країна для еміграції в Європі. Хто сюди іммігрує, скільки серед приїжджих українців і чи вдається всім знайти роботу?