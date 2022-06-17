 Що потрібно Україні, щоб витіснити армію РФ: оцінка військового експерта | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 17.06.2022

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Україна

Що потрібно Україні, щоб витіснити армію РФ: оцінка військового експерта

Коли ЗСУ зможуть розпочати контрнаступ та звільнити захоплені РФ території? Що для цього потрібно? І чи є шанс повернути Москву та Київ за стіл переговорів? Інтерв'ю DW із австрійським генералом.

Українські солдати на фронті на Донбасі

Заява президента України Володимира Зеленського про стратегічну перевагу ЗСУ над російською армією по всій лінії фронту та швидке звільнення всіх захоплених українських територій, зроблена ним 13 червня у вечірньому відеозверненні, викликала великий резонанс в Україні та за її межами. DW поговорила з австрійським експертом з військово-політичних питань, екскерівником Інституту зміцнення миру та управління конфліктами Академії національної оборони Збройних сил Австрії генералом Вальтером Файхтінґером про те, чи має Україна можливість перемоги у війні з Росією військовим шляхом і що для цього необхідно.

DW: Президент України Володимир Зеленський заявив про швидке звільнення окупованих Росією територій. Чи дійсно Україна має шанс військовим шляхом відвоювати всі свої території?

Вальтер Файхтінґер: Виходячи з оцінки поточної ситуації, я вважаю абсолютно нереальним, що Україна зможе відтіснити російські війська по всій лінії фронту та витіснити їх із країни. Це цілком суперечило б ходу дотеперішніх воєнних дій.

Однак я чудово розумію, чому президент Зеленський говорить про це. Йдеться, зрештою, про існування України та суверенітет, тобто про контроль над усією українською територією, частину якої було втрачено у 2014 році після російської анексії Криму та боїв у сепаратистських районах на сході України. Наразі внаслідок бойових дій втрачено ще більше.

Вальтер Файхтінґер

Вальтер Файхтінґер

Бажання України відвоювати всю територію, звісно, ​​абсолютно зрозуміле з погляду міжнародного права. Наскільки реально досягти цього військовими засобами - інше питання. Я не бачу реальних шансів для цього протягом найближчих кількох тижнів або, можливо, навіть місяців.

Як би ви оцінили сьогоднішнє становище на фронті? Чи можна сказати, що хтось із двох сторін має стратегічну перевагу?

Наразі перевагу явно має Росія, яка намагається захопити територію на північний захід від Луганська, а українські сили тримають оборону. Ще один рух спостерігається на північ від Харкова, де Україна, вочевидь, уже має перевагу, певною мірою відтіснивши російські війська до кордону. Аналогічна ситуація склалася і на південному заході в районі Херсона, де українським силам також, мабуть, вдалося досягти принаймні локальних успіхів. Але це не змінює загальної картини.

Росія вже захопила 20 відсотків площі України. Україна щосили намагається відвоювати території і майже щодня звертається до західних держав, особливо до США та Німеччини, з проханням надати сучасну бойову техніку, щоб відбити можливу великомасштабну атаку з російського боку або здійснити контрнаступ. Не виключено, що протягом найближчих кількох тижнів фронт може стабілізуватися і обидві сторони будуть використовувати наступну фазу для підготовки або до нападу, або до оборони.

Вже надходить інформація про те, що російські солдати частково створюють оборонні споруди на межі завойованих територій, що вони риють окопи, готують оборонні позиції. Це говорить про те, що на другому етапі Росія поки що задовольнятиметься утриманням захоплених територій,  військовим захистом і русифікацією, що включає, наприклад, роздачу російських паспортів або запровадження російської мови як офіційної.

На тлі військових навчань у Білорусі, що нещодавно розпочалися, і ракетного обстрілу Києва 5 червня деякі військові аналітики заговорили про можливість повторного нападу Росії на столицю України. Чи реальна, на вашу думку, ця загроза?

Наразі немає жодних ознак того, що російські війська мають намір атакувати Київ та спробувати його захопити. Росія використовує ракети для бомбардування окремих цілей в українській столиці. Але це не велика атака, а демонстрація того, що можна впливати на Київ і не захоплюючи його. Ракетні обстріли міських районів, звичайно ж, вкрай болючі для столиці. Але її захоплення російськими військами абсолютно нереальне - Росія просто не має для цього сил.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав конкретні обсяги важких озброєнь, які, за його словами, необхідні Україні для закінчення війни. До цього числа входять тисяча гаубиць калібру 155 міліметрів, 300 реактивних систем залпового вогню, 500 танків, 2000 одиниць бронетехніки та тисяча дронів. Чи може Захід забезпечити Україну такими обсягами зброї? Наскільки реалістичні ці очікування?

Я не виключаю готовності Заходу постачати цю зброю. Адже вже неодноразово наголошувалося, що Україні у цій ситуації необхідно надати максимальну допомогу. І ці обсяги, в принципі, доступні. Проте знадобляться місяці для того, щоб вся ця зброя потрапила до України. Поки українських військовослужбовців навчать поводженню з цим військовим обладнанням, поки його доставлять до країни, поки воно дійде до потрібного місця і зможе бути задіяне в бою.

Здатність України до масованих контратак, враховуючи все вище згадане, з'явиться не раніше, ніж за кілька місяців. При цьому ще слід враховувати, що йдеться про лінію фронту завдовжки понад 2 тисячі кілометрів. Це означає, що контрнаступ буде можливим не по всій довжині, а з акцентом на певні ділянки, які на сьогодні вважаються найважливішими для України.

Президент США Джо Байден назвав напад Росії на Україну замахом на існування української держави. Чи за цих умов не виявиться, що західне важке озброєння прийде в Україну надто пізно?

Не думаю, що існуванню України загрожує небезпека - вона все ще контролює 80 відсотків своїх територій, і влада країни може здійснювати там свої звичайні повноваження. Українці повністю підтримують свій уряд та щодня демонструють волю до захисту країни. Та й з суто військового погляду Росія нині неспроможна здійснити справді великі атаки. Російські війська неабияк виснажені тими військовими діями, які вони здійснили на сьогодні.

Чому постачання важкого озброєння в Україну здійснюється так повільно?

Перший момент - логістика. Йдеться про багатотонне обладнання, частина якого поставляється з Америки або з країн, розташованих за сотні та тисячі кілометрів. Потім озброєння не стоять десь в очікуванні відправки в Україну. У деяких випадках це потребує серйозної реструктуризації в арміях тих країн, які передадуть Києву свої озброєння. Наприклад, у Німеччині зараз сперечаються про те, чи відправляти озброєння безпосередньо в Україну чи здійснити так званий круговий обмін, коли німецька зброя вирушає до Греції, а грецька потім - до України.

У будь-якому випадку, все це надзвичайно складно та надзвичайно довго. І, звісно, ​​треба враховувати внутрішньополітичну ситуацію в окремих країнах. Кожна з них має свої закони про експорт зброї, які в деяких випадках потребують схвалення парламенту. Іншими словами, існують різні фактори, що пояснюють затримку постачання озброєнь. Але здебільшого це питання політичної волі та того, чи розуміють політики, наскільки серйозною є ситуація в Україні.

Ви бачите цю політичну волю у західних політиків?

Окремі держави ще мають простір для маневру. Політичну волю, наприклад, Польщі я оцінив би на рівні 100 відсотків. У Сполучених Штатів вона також є значною. Проте США, звичайно, демонструють обережність, бо бояться, що якщо вони відправлять Україні важкі озброєння, вони можуть вразити територію Росії, і тоді це стане проблемою прямого характеру між РФ та США. Іншими словами, велика політична увага приділяється питанню про те, яке саме озброєння постачається Україні і що з ним можна зробити, тому позиція західних союзників іноді видається трохи нерішучою.

Чи є якийсь шанс переконати Україну та Росію сісти за стіл переговорів? І хто б, на вашу думку, міг це зробити?

Зараз обидві сторони все ще вірять, що вони можуть досягти значних змін на свою користь військовим шляхом. У такій ситуації немає шансів переконати їх розпочати переговори по суті. Спроби розпочати переговори робляться регулярно, але російська сторона не виявляє до цього жодної серйозної готовності. Україна, своєю чергою, також наголошує, що вона, як і раніше, хоче змінити ситуацію, покладаючись на військових, і вигнати Росію з країни. У такій ситуації жоден посередник не в змозі досягти успіху - хоч би як він не намагався. Тому, перш ніж відчиняться двері для дипломатії, необхідно, щоб ситуація якимось чином прояснилася на полі бою.

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  • Літак із військовою допомогою Україні на аеродромі в польському місті Жешув

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Черговий літак із військовою допомогою Україні

    Від початку вторгнення Росії в Україну постачання озброєнь Києву здійснили вже понад два десятки держав - від Австралії до США. І йдеться не тільки про амуніцію, стрілецьку та нелетальну зброю, а й про важкі системи та бронетехніку. DW - про деякі з них.

  • Буксирована гаубиця М777

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Буксирована гаубиця М777

    Розроблену у Великобританії гаубицю калібру 155 міліметрів було взято на озброєння у 2005 році, а її перше бойове застосування відбулося у війні в Афганістані. Може стріляти керованими снарядами, ефективна дальність стрільби сягає 40 кілометрів. В інтенсивному режимі може зробити до п'яти пострілів за хвилину. Вперше про постачання М777 Україні було оголошено 13 квітня.

  • Танк Т-72 чеської армії

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Танки Т-72

    Наймасовіший танк другого покоління було взято на озброєння в Радянському Союзі у 1973 році. Лише в СРСР та Росії було вироблено понад 30 тисяч цих танків. Різні їхні модифікації випускалися у Югославії, Польщі, Чехословаччині, Індії. Досі використовується арміями чотирьох десятків держав. Від початку війни Україна отримала від Польщі, Словенії та Чехії близько 300 танків Т-72.

  • Реактивна система залпового вогню БМ-21

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Реактивна система залпового вогню БМ-21

    Взята на озброєння в СРСР у 1963 році й використовується досі. Залп - 40 снарядів, найбільша дальність стрільби - 42 кілометри. РСЗВ стоїть на озброєнні кількох десятків країн Європи, Азії, Африки та Латинської Америки. У квітні 2022 року стало відомо про те, що Польща передала Україні 20 таких систем.

  • Зенітно-ракетний комплекс С-300 Росії в Сирії

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Зенітно-ракетний комплекс С-300

    Поставлений на бойове чергування в СРСР 1979 року зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) С-300 здатний вражати балістичні та аеродинамічні цілі на різних висотах та на дальності до 200 кілометрів. Призначений для захисту великих промислових та адміністративних об'єктів, військових баз та пунктів управління. У квітні про постачання С-300 Україні заявила Словаччина.

  • Літак Eurofighter Typhoon із ракетами Brimstone.

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Самонавідні ракети класу "повітря-земля" Brimstone

    Розроблені для британських ВПС високотехнологічні ракети Brimstone було взято на озброєння у 2005 році. Активна радіолокаційна головка самонаведення дозволяє з великою точністю вражати цілі, що рухаються, а тандемний принцип устрою бойової частини ефективний проти сучасних типів броні. На фото - британський літак Eurofighter Typhoon із ракетами Brimstone.

  • Самохідна артилерійська установка PzH 2000 під час навчань Бундесверу

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Самохідна артилерійська установка PzH 2000

    Німецька самохідна артилерійська установка (САУ) PzH 2000 є однією з найсучасніших САУ у світі, що поєднує в собі живучість, мобільність і високу скорострільність. У боєкомплекті 60 снарядів. Дальність стрілянини - до 50 кілометрів. 3 травня газета Die Welt повідомила про готовність ФРН передати Україні сім гаубиць PzH 2000.

  • Реактивна система залпового вогню RM-70 Vampire польської армії

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Реактивна система залпового вогню RM-70 Vampire

    Модернізований варіант чехословацької версії радянської реактивної системи залпового вогню "Град". Може також використовуватися для дистанційного мінування місцевості. Забезпечена броньованою кабіною для захисту екіпажу та цифровою системою керування вогнем, що дає змогу зменшити час від виявлення цілі до її знищення. Понад 20 таких установок Чехія передала Україні в середині квітня.

  • Буксирована гаубиця FH70 на навчаннях японських сил самооборони

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Буксирована гаубиця FH70

    Спільний проект ФРН, Великобританії та Італії. У порівнянні з М777 FH70 - застаріла артилерійська система, але завдяки автоматизованому завантаженню снарядів може робити постріли що 10 секунд. Максимальна ефективна дальність стрільби близько 30 кілометрів. Досі перебуває на озброєнні армій Великобританії, Італії, ФРН та інших країн. Про передачу FH70 Україні оголосила Італія.

  • Американський військовий запускає безпілотник Switchblade

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Бойові безпілотники Switchblade

    Узятий на озброєння у 2012 році баражувальний тактичний боєприпас Switchblade призначений для знищення живої сили та броньованих цілей. США обіцяли передати Україні понад 700 таких дронів. У травні з'явилися перші свідчення використання Switchblade українськими військовими. Крім того, стало відомо про готовність США передати Києву 120 нових тактичних безпілотників Phoenix Ghost.

  • Американські військові в Йорданії поряд із реактивною системою залпового вогню HIMARS

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Реактивна система залпового вогню HIMARS

    Універсальна артилерійська система на базі автомобіля. Може використовувати шість реактивних снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету ATACMS. Також може застосовуватися для запуску зенітних ракет. Використовувалася США в Афганістані та Сирії. Про початок постачання HIMARS в Україну США оголосили 22 квітня.

    Автор: Віталій Кропман


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Докладно

Українські солдати на фронті на Донбасі

Що потрібно Україні, щоб витіснити армію РФ: оцінка експерта

Коли ЗСУ зможуть розпочати контрнаступ та звільнити захоплені РФ території? Інтерв'ю DW із австрійським генералом.  

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