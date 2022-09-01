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Чоловік стоїть в очікуванні на залізничному вокзалі в КиєвіФото: Dimitar Dilkoff/AFP
ЕкономікаУкраїна

В уряді досі триває дискусія щодо "єВідрядження" - міністр

Степан Смишляєв
14 хв. тому

Попри очікування, що з 1 вересня українські чоловіки призовного віку зможуть виїжджати за кордон, цього так і не сталося. В уряді кажуть, що дискусія з цього питання триває, а в Раді скаржаться на брак розрахунків.

https://www.dw.com/uk/v-uradi-dosi-trivae-diskusia-sodo-programi-evidradzenna-ministr/a-62998178

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не підписав постанову про запуск програми "єВідрядження", яка має дозволити військовозобов'язаним чоловікам виїжджати за кордон по роботі. "Наразі ще відбувається дискусія в уряді щодо цієї постанови, щодо її доопрацювання, публікації і так далі. Зараз я не можу сказати, чи буде вона підписана, коли та в якому форматі", - заявив у четвер, 1 вересня, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє "Ліга".

Планувалося, що "єВідрядження" запрацює з 1 вересня, але цього не сталося. "Якщо вона буде підписана, ми цю послугу дуже швидко реалізуємо", - запевнив Федоров.

Нарікання на брак розрахунків

Ініціатори механізму "єВідрядження" запропонували рішення інтуїтивно, без належних розрахунків, вважає голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев. "Наскільки негативно заборона впливає на зайнятість та ВВП? Хтось вивчив? Які цифри? Наскільки позитивно вплине механізм на розвиток економіки? Знову у цифрах", - написав він у Telegram.

На думку Гетманцева, не зрозумілі і критерії, за якими пропонувалися і конкретні суми коштів на рахунку для виїзду, а також граничні терміни відряджень. "Зрозуміло, що на сьомий місяць війни із відрядженнями треба щось вирішувати. Однак, очевидно і те, що настав час ухвалювати виважені та прораховані рішення, замість інтуїтивних", - вважає він.

Що пропонував уряд

19 серпня Михайло Федоров повідомив, що фізичним особам-підприємцям та компаніям дозволять відправляти в короткострокові закордонні відрядження деяких співробітників, яким наразі такий виїзд заборонено через воєнний стан. Це мало стати можливим за дотримання низки умов: середня зарплата працівника, який бажає поїхати за кордон, в компанії має бути щонайменше 20 тисяч гривень, а термін відрядження не повинен перевищувати сім днів. Також серед вимог мало бути внесення на рахунок в Ощадбанку 200 тисяч гривень.

З 24 лютого в Україні запроваджений воєнний стан, який вже кілька разів продовжувався. Цей особливий правовий режим серед іншого обмежує право більшості чоловіків призовного віку виїжджати за кордон. В українському суспільстві неодноразово закликали розширити перелік категорій чоловіків, яким дозволятимуть покидати країну під час війни. Було зареєстровано кілька петицій до президента Володимира Зеленського.

Як українські чоловіки (не) виїжджають за кордон

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