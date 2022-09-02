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Чоловік сидить біля огорожі на кордоні
Чоловік в очікуванні біля огорожі на кордоніФото: JORGE DUENES/REUTERS
СуспільствоУкраїна

Вісім тисяч чоловіків затримано при спробі виїхати з України

Степан Смишляєв
1 год. тому

На тлі дискусії в Україні щодо дозволу чоловіками виїжджати з країни, прикордонники кажуть по збільшення кількості спроб незаконного перетину кордону поза пунктами пропуску.

https://www.dw.com/uk/visim-tisac-colovikiv-zatrimano-pri-sprobi-viihati-z-ukraini-dpsu/a-63004776

Останнім часом  збільшилася кількість виявлених осіб призивного віку, які намагалися залишити Україну поза пунктами пропуску. "Загалом з початку дії воєнного стану близько 8 тисяч осіб призивного віку було затримано, 5300 - на "зеленому кордоні", - повідомила у п'ятницю, 2 вересня, Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

Також у відомстві повідомили, що на кордонах з країнами Європейського Союзу та Молдовою останнім часом загальний пасажиро-транспортний потік в обох напрямках виріс до 100-105 тисяч осіб на добу (в окремі дні - до 120 тисяч осіб) та близько 23 тисяч транспортних засобів. "А загалом показник в’їзду громадян переважає, зокрема за минулий тиждень в’їхало на 60 тисяч осіб більше, ніж за попередній", - зазначили в ДПСУ.

В Україні триває дискусія щодо дозволу чоловікам виїжджати з країни

З 24 лютого в Україні діє правовий режим воєнного стану, який серед іншого обмежує право більшості чоловіків призовного віку виїжджати за кордон. В українському суспільстві неодноразово закликали розширити перелік категорій чоловіків, яким дозволятимуть покидати країну під час війни.

27 серпня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що чоловіки-моряки зможуть виїжджати з Україниза умови погодження територіального центру комплектування. Також у серпні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що з вересня фізичним особам-підприємцям та компаніям дозволять відправляти в короткострокові закордонні відрядження деяких співробітників, яким наразі такий виїзд заборонено через воєнний стан.

Однак 1 вересня Федоров заявив, що відповідна постанова ще не була погоджена Кабінетом Міністрів. "Наразі ще відбувається дискусія в уряді щодо цієї постанови, щодо її доопрацювання, публікації і так далі. Зараз я не можу сказати, чи буде вона підписана, коли та в якому форматі", - сказав він.

Як українські чоловіки (не) виїжджають за кордон

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