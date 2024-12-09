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ПолітикаПівденна Корея

Президенту Південної Кореї заборонили виїжджати з країни

Дмитро Шварц
9 грудня 2024 р.

У Південній Кореї триває слідство у зв'язку з оголошенням президентом Юн Сок Йолем воєнного стану минулого тижня.

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Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Поліція теоретично може навіть заарештувати президента Південної КореїФото: South Korean Presidential Office/Yonhap/AP/picture alliance

Президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю, який перебуває під слідством у зв'язку з оголошенням ним воєнного стану минулого тижня, заборонено виїжджати за кордон. Про це в понеділок, 9 грудня, заявив представник міністерства юстиції країни під час слухань у парламентському комітеті, повідомило інформаційне агентство Reuters.

Як передає агентство AP, у понеділок високопоставлений співробітник Національного агентства поліції Південної Кореї повідомив журналістам на брифінгу, що поліція також може затримати Юна, якщо будуть виконані певні умови.

Хоча чинний президент Південної Кореї має імунітет від судового переслідування під час перебування на посаді, це не поширюється на звинувачення у заколоті або державній зраді. Це означає, що теоретично Юн може бути допитаний і затриманий поліцією у зв'язку з його указом про запровадження воєнного стану, але багато експертів сумніваються, що поліція зможе примусово затримати його або обшукати його офіс через потенційні зіткнення зі службою безпеки президента, зазначає AP.

Читайте також: Воєнний стан у Південній Кореї: прокуратура почала розслідування

Заарештовано колишнього міністра оборони

Головна опозиційна Демократична партія назвала запровадження Юном воєнного стану "неконституційним, незаконним заколотом або переворотом". Вона подала скарги в поліцію на щонайменше дев'ятьох осіб, включно з Юном і вже колишнім міністром оборони.

У неділю південнокорейська прокуратура затримала колишнього міністра оборони Кім Йон Хена, який нібито рекомендував Юну оголосити воєнний стан. Він став першою особою, затриманою у справі про воєнний стан. Минулого тижня міністерство оборони країни окремо відсторонило від виконання обов'язків трьох вищих військових командирів через їхню ймовірну причетність до запровадження воєнного стану. Вони були серед тих, проти кого опозиція висунула звинувачення у заколоті.

Нова спроба імпічменту

7 грудня Юн вибачився за указ про воєнний стан, який запровадив 3 грудня, але майже одразу ж і скасував своє рішення через спротив опозиції. За словами президента, він не буде уникати юридичної або політичної відповідальності за це рішення. Він сказав, що залишить своїй партії право прокладати курс через політичні потрясіння в країні, "включаючи питання, пов'язані з моїм терміном перебування на посаді". 

У той же день подання щодо імпічменту Юн Сок Йоля провалилося через відсутність кворуму у парламенті країни, але опозиційні партії пообіцяли подати нове подання про імпічмент проти нього цього тижня.

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