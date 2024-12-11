Ексміністр оборони Південної Кореї намагався вчинити суїцид

Кім Йон Хен був відкритим прихильником запровадження у Південній Кореї воєнного стану, писало агентство Yonhap. Нині щодо ексміністра ведеться розслідування за звинуваченням у держзраді.

Колишній міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен, який був затриманий в рамках розслідування справи про ймовірну державну зраду, намагався скоїти самогубство в слідчому ізоляторі у Сеулі. Про це повідомило у середу, 12 грудня, інформаційне агентство Yonhap з посиланням на представника установи.

Зазначається, що після невдалої спроби суїциду Кім перебуває в захисній камері, стан його здоров'я стабільний.

65-річний Кім Йон Хен, який подав у відставку 4 грудня, був відкритим прихильником рішення президента Юн Сок Йоля про запровадження у Південній Кореї воєнного стану. Згідно з деякими даними, саме Кім був ініціатором цього рішення та відіграв певну роль у розробці планів запровадження воєнного стану, писало раніше Yonhap.

Короткочасний воєнний стан у Південній Кореї

Про введення в країні воєнного стану президент Південної Кореї оголосив увечері 3 грудня. Це був перший випадок запровадження воєнного стану в країні з часу переходу до демократії наприкінці 1980-х років.

Юн Сок Йоль обґрунтував це рішення тим, що "опозиція паралізує державні функції антидержавною діяльністю". Під час дії воєнного стану робота парламенту та політичних партій була заборонена.

Однак після того, як депутати, які змогли пройти в оточену будівлю парламенту, проголосували за відмову від воєнного стану, президент, відповідно до конституції, був змушений скасувати своє рішення.

7 грудня у парламенті невдачею завершилася спроба опозиції запустити процедуру імпічменту президента. Незадовго до голосування майже всі депутати правлячої партії залишили пленарне засідання, щоб його бойкотувати. У підсумку в голосуванні взяли участь лише 195 із 300 парламентарів, а запит опозиції не набрав необхідного кворуму - не вистачило лише п'яти голосів.

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