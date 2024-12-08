У Південній Кореї заарештували колишнього міністра оборони

Кім Йон Хен був ключовою фігурою в період нетривалого запровадження у Південній Кореї воєнного стану. Тепер щодо вже ексміністра ведеться розслідування за звинуваченням у держзраді.

Колишній міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен був заарештований в рамках розслідування справи про ймовірну державну зраду, повідомило в неділю, 8 грудня, інформаційне агентство Yonhap.

65-річний Кім Йон Хен, який подав у відставку 4 грудня, був відкритим прихильником рішення президента Юн Сок Йоля про запровадження у Південній Кореї воєнного стану. Згідно з деякими даними, саме Кім був ініціатором цього рішення та відіграв певну роль у розробці планів запровадження воєнного стану, додає Yonhap.

Воєнний стан у Південній Кореї

Ввечері 3 грудня президент Юн несподівано оголосив про введення в країні воєнного стану. Це був перший випадок запровадження воєнного стану в Південній Кореї від переходу країни до демократії наприкінці 1980-х років.

Юн Сок Йоль обґрунтував це рішення тим, що "опозиція паралізує державні функції антидержавною діяльністю". "Я оголошую воєнний стан, щоб захистити вільну Республіку Корея від загрози північнокорейських комуністичних сил, щоб викорінити підлі пропівнічнокорейські антидержавні сили, які позбавляють свободи й щастя наш народ, і щоб захистити вільний конституційний лад", - заявив президент.

Під час дії воєнного стану робота парламенту та політичних партій була заборонена. Однак після того, як депутати, які змогли пройти в оточену будівлю парламенту, проголосували за відмову від воєнного стану, президент, відповідно до конституції, був змушений скасувати своє рішення.

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7 грудня у парламенті невдачею завершилася спроба опозиції запустити процедуру імпічменту проти президента. Незадовго до голосування майже всі депутати правлячої партії залишили пленарне засідання, щоб його бойкотувати. У підсумку в голосуванні взяли участь лише 195 із 300 парламентаріїв, а запит опозиції не набрав необхідного кворуму - не вистачило лише п'яти голосів.

Юн Сок Йоль поки що залишається на посаді глави держави, водночас громадський тиск на президента, вірогідно, збережеться на високому рівні і найближчими днями. Увечері 7 грудня перед будинком парламенту зібралося близько 100 тисяч осіб, вимагаючи відставки Юн Сок Йоля.