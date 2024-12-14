Парламент Південної Кореї оголосив імпічмент Юн Сок Йолю

З другої спроби парламент Південної Кореї оголосив імпічмент президенту країни. Тепер питання відставки Юн Сок Йоля має розглянути Конституційний суд країни, який може поновити його повноваження.

Парламент Південної Кореї - Національна асамблея - у суботу, 14 грудня, з другої спроби оголосив імпічмент президенту країни Юн Сок Йолю, повідомляє агенція Yonhap. Рішення підтримали 204 депутати, проти імпічменту проголосували 85 депутатів, троє - утримались, вісім бюлетенів були визнані недійсними.

Для успішного голосування відставку президента країни мали підтримати дві третини з 300 депутатів парламенту, тобто 200 обранців.

Конституційний суд може поновити повноваження президента

Учасники мітингу у Сеулі святкують оголошення імпічменту Юн Сок Йолю Фото: Kim Hong-Ji/REUTERS

Повноваження Юн Сок Йоля будуть призупинені після того, як копії рішення про імпічмент передадуть йому та Конституційному суду, зазначає AP. Після цього суд матиме до 180 днів, щоб визначити: відправити президента у відставку чи поновити його повноваження.

Якщо його буде звільнено з посади, нові президентські вибори мають відбутися протягом 60 днів.

На час розгляду питання Конституційним судом обов'язки президента країни виконуватиме прем'єр-міністр Південної Кореї Хан Док Су, пише Reuters.

По всій Кореї вимагали імпічменту Юн Сок Йоля

Голосування у парламенті супроводжувалося масовими мітингами у великих містах Південної Кореї із вимогою імпічменту президента та закликами до його партії "Сила народу" підтримати це рішення, зазначає Yonhap.

Десятки тисяч людей прийшли до будівлі парламенту з вимогою оголосити Юн Сок Йолю імпічмент Фото: Kim Hong-Ji/REUTERS

У Сеулі десятки тисяч людей вийшли на мітинг перед Національною асамблеєю. За неофіційними підрахунками поліції, на ньому були присутні близько 145 тисяч людей, організатори оцінили кількість учасників в один мільйон.

Паралельно на центральній площі Сеула Кванхвамун відбувся мітинг на підтримку Юн Сок Йоля і проти оголошення йому імпічменту. В цьому мітингу, за даними поліції, взяла участь 41 тисяча людей, тоді як організатори стверджували, що до акції долучилися 3,15 мільйона учасників.

Воєнний стан і імпічмент Юн Сок Йоля

Питання оголошення імпічменту Юн Сок Йолю постало після того, як він 3 грудня несподівано оголосив у країні воєнний стан . Вже за кілька годин парламент країни проголосував за скасування воєнного стану, що у подальшому і зробив уряд країни.

Після цього правоохоронці почали розслідування як щодо президента, так і щодо міністра оборони Кім Йон Хена, який взяв на себе відповідальність за запровадження воєнного стану і подав у відставку. Згодом ексміністра заарештували, він намагався накласти на себе руки в слідчому ізоляторі.

Перша спроба оголосити імпічмент Юн Сок Йолю відбулася 7 грудня, але провалилася, оскільки більшість представників його партії "Сила народу" в Національній асамблеї бойкотували голосування.