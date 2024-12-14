Парламент Південної Кореї оголосив імпічмент Юн Сок Йолю

Парламент Південної Кореї оголосив імпічмент Юн Сок Йолю14 грудня 2024 р.
Парламент Південної Кореї - Національна асамблея - у суботу, 14 грудня, з другої спроби оголосив імпічмент президенту країни Юн Сок Йолю, повідомляє агенція Yonhap. Рішення підтримали 204 депутати, проти імпічменту проголосували 85 депутатів, троє - утримались, вісім бюлетенів були визнані недійсними.
Для успішного голосування відставку президента країни мали підтримати дві третини з 300 депутатів парламенту, тобто 200 обранців.
Конституційний суд може поновити повноваження президента
Повноваження Юн Сок Йоля будуть призупинені після того, як копії рішення про імпічмент передадуть йому та Конституційному суду, зазначає AP. Після цього суд матиме до 180 днів, щоб визначити: відправити президента у відставку чи поновити його повноваження.
Якщо його буде звільнено з посади, нові президентські вибори мають відбутися протягом 60 днів.
На час розгляду питання Конституційним судом обов'язки президента країни виконуватиме прем'єр-міністр Південної Кореї Хан Док Су, пише Reuters.
По всій Кореї вимагали імпічменту Юн Сок Йоля
Голосування у парламенті супроводжувалося масовими мітингами у великих містах Південної Кореї із вимогою імпічменту президента та закликами до його партії "Сила народу" підтримати це рішення, зазначає Yonhap.
У Сеулі десятки тисяч людей вийшли на мітинг перед Національною асамблеєю. За неофіційними підрахунками поліції, на ньому були присутні близько 145 тисяч людей, організатори оцінили кількість учасників в один мільйон.
Паралельно на центральній площі Сеула Кванхвамун відбувся мітинг на підтримку Юн Сок Йоля і проти оголошення йому імпічменту. В цьому мітингу, за даними поліції, взяла участь 41 тисяча людей, тоді як організатори стверджували, що до акції долучилися 3,15 мільйона учасників.
Воєнний стан і імпічмент Юн Сок Йоля
Питання оголошення імпічменту Юн Сок Йолю постало після того, як він 3 грудня несподівано оголосив у країні воєнний стан . Вже за кілька годин парламент країни проголосував за скасування воєнного стану, що у подальшому і зробив уряд країни.
Після цього правоохоронці почали розслідування як щодо президента, так і щодо міністра оборони Кім Йон Хена, який взяв на себе відповідальність за запровадження воєнного стану і подав у відставку. Згодом ексміністра заарештували, він намагався накласти на себе руки в слідчому ізоляторі.
Перша спроба оголосити імпічмент Юн Сок Йолю відбулася 7 грудня, але провалилася, оскільки більшість представників його партії "Сила народу" в Національній асамблеї бойкотували голосування.