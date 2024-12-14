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ПолітикаПівденна Корея

Парламент Південної Кореї оголосив імпічмент Юн Сок Йолю

Степан Смишляєв
14 грудня 2024 р.

З другої спроби парламент Південної Кореї оголосив імпічмент президенту країни. Тепер питання відставки Юн Сок Йоля має розглянути Конституційний суд країни, який може поновити його повноваження.

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Спікер парламенту Південної Кореї під час голосування за імпічмент президенту
Парламент Південної Кореї з другої спроби оголосив імпічмент президенту країни Юн Сок Йолю. На фото спікер парламенту під час голосування за імпічментФото: YONHAP/AFP

Парламент  Південної Кореї - Національна асамблея - у суботу, 14 грудня, з другої спроби оголосив імпічмент президенту країни Юн Сок Йолю, повідомляє агенція Yonhap. Рішення підтримали 204 депутати, проти імпічменту проголосували 85 депутатів, троє - утримались, вісім бюлетенів були визнані недійсними.

Для успішного голосування відставку президента країни мали підтримати дві третини з 300 депутатів парламенту, тобто 200 обранців.

Конституційний суд може поновити повноваження президента

Учасники мітингу у Сеулі після оголошення імпічменту президенту країни Юн Сок Йолю, 14 грудня 2024 року
Учасники мітингу у Сеулі святкують оголошення імпічменту Юн Сок ЙолюФото: Kim Hong-Ji/REUTERS

Повноваження Юн Сок Йоля будуть призупинені після того, як копії рішення про імпічмент передадуть йому та Конституційному суду, зазначає AP. Після цього суд матиме до 180 днів, щоб визначити: відправити президента у відставку чи поновити його повноваження.

Якщо його буде звільнено з посади, нові президентські вибори мають відбутися протягом 60 днів.

На час розгляду питання Конституційним судом обов'язки президента країни виконуватиме прем'єр-міністр Південної Кореї Хан Док Су, пише Reuters.

По всій Кореї вимагали імпічменту Юн Сок Йоля

Голосування у парламенті супроводжувалося масовими мітингами у великих містах Південної Кореї із вимогою імпічменту президента та закликами до його партії "Сила народу" підтримати це рішення, зазначає Yonhap.

Учасники мітингу буля будівлі парламенту Південної Кореї, які вимагали оголосити імпічмент президенту країни, 14 грудня 2024 року
Десятки тисяч людей прийшли до будівлі парламенту з вимогою оголосити Юн Сок Йолю імпічментФото: Kim Hong-Ji/REUTERS

У Сеулі десятки тисяч людей вийшли на мітинг перед Національною асамблеєю. За неофіційними підрахунками поліції, на ньому були присутні близько 145 тисяч людей, організатори оцінили кількість учасників в один мільйон.

Паралельно на центральній площі Сеула Кванхвамун відбувся мітинг на підтримку Юн Сок Йоля і проти оголошення йому імпічменту. В цьому мітингу, за даними поліції, взяла участь 41 тисяча людей, тоді як організатори стверджували, що до акції долучилися 3,15 мільйона учасників.

Воєнний стан і імпічмент Юн Сок Йоля

Питання оголошення імпічменту Юн Сок Йолю постало після того, як він 3 грудня несподівано оголосив у країні воєнний стан . Вже за кілька годин парламент країни проголосував за скасування воєнного стану, що у подальшому і зробив уряд країни.

Після цього правоохоронці почали розслідування як щодо президента, так і щодо міністра оборони Кім Йон Хена, який взяв на себе відповідальність за запровадження воєнного стану і подав у відставку. Згодом ексміністра заарештували, він намагався накласти на себе руки в слідчому ізоляторі.

Перша спроба оголосити імпічмент Юн Сок Йолю відбулася 7 грудня, але провалилася, оскільки більшість представників його партії "Сила народу" в Національній асамблеї бойкотували голосування.

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