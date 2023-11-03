Зеленський вивчає всі "за" і "проти" виборів - Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба визнав, що проведення виборів під час війни потягне за собою "безпрецедентні" виклики, однак, за його словами, президент ще зважує плюси і мінуси цього рішення.

Президент України Володимир Зеленський розглядає "плюси і мінуси" проведення президентських виборів наступної весни, заявив у п'ятницю, 3 листопада, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ми не закриваємо цю сторінку. Президент України розглядає і зважує різні "за" і "проти", - цитує Кулебу агенція Reuters. За словами глави українського МЗС, проведення виборів під час війни з Росією потягне за собою "безпрецедентні" виклики.

На початку жовтня Володимир Зеленський заявляв про готовність проведення виборів у воєнний час у тому випадку, якщо Верховна Рада і Кабмін знайдуть відповіді на виклики, пов'язані з проведенням голосування. За його словами, зокрема, серед нагальних викликів є доступ громадян до голосування - як тих, хто перебуває на фронті, так і біженців за кордоном, а також питання безпеки.

"Якщо наша держава зможе все це зробити, зможе внести ті чи інші зміни до нашого законодавства, щоб у воєнний час можна було зробити відповідні кроки, тоді Україна буде проводити вибори", - резюмував президент у інтерв'ю Sky TG24 .

Більшість українців - проти виборів під час війни

Згідно з останнім соціологічним опитуванням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), 81 відсоток українців виступають проти проведення виборів під час війни.

До ідеї дистанційного голосування через інтернет більшість респондентів (65 відсотків) у всіх регіонах України ставляться негативно - через ризики фальсифікацій. На підтримку ідеї онлайн-голосування висловилися 29 відсотків опитаних.

За словами виконавчого директору КМІС Антона Грушецького, попри зростаюче невдоволення населення до центральних органів влади та зацікавлення в оновленні парламенту й уряду, пріоритетом українців є перемога у війні.

Він пояснив, що відкладання виборів не означає для українців втрату владою легітимності, навпаки - вона може бути підірвана проведенням виборів під час війни через неможливість мільйонів виборців взяти участь у голосуванні, насамперед військових і біженців за кордоном.

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