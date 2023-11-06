Володимир Зеленський заявив, що вибори в Україні не на часі

"Вибори не на часі", - наголосив президент України Володимир Зеленський. Він закликав припинити у країні хвилі, "які розколюють політично".

Нині не потрібно вкидати в суспільство тематику виборів, тому що вони не на часі, заявив президент України Володимир Зеленський у понеділок, 6 листопада, у вечірньому відеозверненні.

"Я вважаю, що нині вибори не на часі. І якщо потрібно поставити крапку в тій чи іншій політичній суперечці і далі працювати тільки в єдності, то в державі є структури, які здатні ставити крапки і давати суспільству всі необхідні відповіді, щоб не залишилося простору для конфліктів і чужої гри проти України", - сказав український президент.

За словами Зеленського, "всі ми розуміємо, що наразі у воєнний час, коли є безліч викликів, абсолютно безвідповідально якось так, легковажно і граючись, вкидати в суспільство тематику виборів". "Мають припинитися хвилі з будь-якими речами, які розколюють політично. Ми повинні визначитися, що зараз - час оборони, час битви, від якої залежить доля держави і людей. А не час вкидів, яких від України очікує лише Росія", - зауважив він.

Раніше народний депутат від фракції “Європейська солідарність” Олексій Гончаренко повідомив, що Зеленський нібито ухвалив рішення про проведення президентських виборів 31 березня 2024 року і дав доручення про підготовку до них Офісу президента.

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Зеленський: Командира 128 бригади відсторонили

Крім того, Зеленський повідомив про відсторонення командира 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади (ОГШБр) Дмитра Лисюка на час розслідування загибелі військовослужбовців під час вручення їм нагород у День артилерії у прифронтовому селі Запорізької області. "Командира бригади відсторонено на час слідства. Уся ситуація розбирається похвилинно. І буде встановлено, хто конкретно порушив правила щодо безпеки людей у районі доступу аеророзвідки ворога. Жодного уникнення відповідальності", - сказав Зеленський.

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За його словами, трагедію з бійцями 128-ї бригади обговорювали на засіданні Ставки. "Доповідали військові, міністр оборони, керівник Служби безпеки України", - додав Зеленський.

Нагадаємо, за фактом загибелі військовослужбовців 128 ОГШБр Державне бюро розслідувань (ДБР) зареєструвало кримінальне провадження за частиною четвертою статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби). Трагедія сталася 3 листопада, коли війська РФ завдали удару балістичною ракетою "Іскандер-М" по особовому складу бригади. Внаслідок цього загинуло 19 військових. За даними ЗМІ, сам Лисюк не постраждав, тому що запізнився на захід до Дня ракетних військ і артилерії.