Загибель бійців 128-ї ОГШБр: ДБР розслідує недбале ставлення

За фактом загибелі військових 128-ї ОГШБр розпочато кримінальне провадження, повідомили у ДБР. Правоохоронці розслідують недбале ставлення військової службової особи до служби.

Державне бюро розслідувань (ДБР) зареєструвало кримінальне провадження за фактом загибелі військовослужбовців 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади (ОГШБр) та мирних жителів під час ракетного обстрілу населеного пункту в Запорізькій області. Про це йдеться в поширеному в понеділок, 6 листопада, повідомленні пресслужби бюро.

"Ініційовано службове розслідування дій військових посадових осіб, які організували захід до Дня ракетних військ і артилерії поблизу лінії фронту. Кримінальне провадження розпочато за частиною четвертою статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби)", - повідомили у відомстві.

Наразі працівники ДБР проводять слідчі дії, встановлюючи деталі обставин, які призвели до трагедії. "Розслідування обставин справи та притягнення до відповідальності причетних наразі є одним з пріоритетних завдань ДБР", - наголосили у відомстві.

Умєров доручав розслідувати обставини трагедії, а Зеленський просив не допустити подібного

Раніше цього дня в самій 128-й ОГШБр повідомили, що внаслідок російського удару загинуло 19 військових бригади.

Днями в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних Сил України (СтратКом ЗСУ) повідомляли, що 3 листопада російські війська завдали удару балістичною ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128-ї бригади у прифронтовому селі Запорізької області. За даними ЗМІ, удар стався саме в момент церемонії нагородження бійців з'єднання.

Внаслідок удару загинули військовослужбовці, а мирні жителі, які перебували на місці влучання, зазнали поранень різного ступеня тяжкості. В ДБР додають, що вибуховою хвилею та уламками було ошкоджено близько 30 будинків та господарчих споруд, розташованих поруч з місцем удару.

4 листопада міністр оборони України Рустем Умєров доручив Головній інспекції міноборони провести повну перевірку за фактом загибелі військовослужбовців 128-ї ОГШБр.

На трагічну подію відреагував і президент України Володимир Зеленський. "Це трагедія, якої можна було уникнути", - наголосив президент. Він також вказав на важливість проведення ретельного розслідування. "Головне - встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного", - сказав Зеленський в неділю у вечірньому відеозверненні.