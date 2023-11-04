РФ вбила понад 20 військових ЗСУ під час нагородження - ЗМІ

Російські війська вдарили ракетами по українських військових під час вручення нагород до Дня артилериста в Запорізькій області, повідомляють українські ЗМІ з посиланням на джерела. Попередньо, понад 20 загиблих.

Війська РФ завдали ракетного удару по скупченню українських військових, яких зібрали для нагородження до Дня ракетних військ і артилерії на території прифронтової зони в Запорізькій області, внаслідок чого загинули понад 20 бійців, повідомляють в суботу, 4 листопада, низка українських ЗМІ з посиланням на джерела.

Так, співрозмовник "Української правди " в міністерстві внутрішніх справ сказав: "3 листопада 2023 року близько 10:00-11:00 години під час вручення нагород бійцям ЗСУ на території прифронтової зони Запорізької області внаслідок влучання ракети в місце, де власне відбувалось нагородження, загинуло попередньо понад 20 військових".

Цю інформацію також підтверджують деякі військові. Зокрема, командир добровольчого батальйону "Сонечко" Руслан Каганець стверджує, що загинули 22 бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади (ОГШБр).

У самій бригаді цього не коментували.

Тим часом голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита закликав мешканців області та підприємців у закладах громадського харчування утриматися в наступні декілька днів від будь-яких розважальних заходів, концертів тощо. "Раджу відвідати храми, помолитися за наших захисників. Після офіційної інформації та з дозволу 128-ї ОГШБр буде розпорядження про вшанування полеглих воїнів", - написав він у Facebook.

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