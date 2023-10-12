59 жертв: Криміналісти ідентифікували всіх загиблих у Грозі

Поліція закінчила ідентифікацію тіл загиблих внаслідок удару військ РФ по Грозі 5 жовтня. Жертвами російської атаки стали 59 місцевих мешканців. Всі вони були цивільними.

Внаслідок ракетного удару військ РФ по селу Гроза на Харківщині 5 жовтня загинули 59 людей. Криміналісти зідентифікували всіх загиблих, повідомив в четвер, 12 жовтня, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"59 людей вбили росіяни прямим влучанням з "Іскандеру" в селі Гроза. Всі жертви - місцеві мешканці. Пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці. Всі - цивільні. Загинули цілими родинами у декілька поколінь", - написав Клименко у Telegram.

За його словами, протягом шести днів криміналісти поліції цілодобово відбирали зразки у родичів, виводили профілі та шукали співпадіння фрагментів. 19 тіл вдалося ідентифікувати за допомогою мобільних ДНК-лабораторій. Він додав, що без сучасних технологій процес встановлення такої кількості тіл та фрагментів зайняв би близько року.

"Одного із загиблих - 60-річного чоловіка - криміналісти встановили по 20-ти частинах тіла. Ще двох людей вдалося ідентифікувати за допомогою особистих речей, вилучених з помешкань загиблих, оскільки в них не було родичів прямої лінії для порівняння ДНК-профілів", - розповів глава МВС.

Нагадаємо, що зранку 12 жовтня глава обласної військової адміністрації Харківщини Олег Синєгубов повідомив про смерть в реанімації однієї з постраждалих жінок внаслідок удару РФ по селу.

СБУ викрила навідників цього удару

11 жовтня Служба безпеки України повідомила про викриття двох місцевих чоловіків, які навели удар РФ з "Іскандер-М" по селу. Ними виявилися 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік окупантів.

Напередодні деокупації регіону Збройними силами України брати з родинами втекли на територію РФ, де продовжили працювати на Москву, вказали у спецслужбі

"Під виглядом дружніх розмов та листувань у месенджері зрадники випитували у людей відомості про дислокацію Сил оборони та масові заходи на території регіону", - зазначили в СБУ.

У відомстві встановили, що колаборанти отримали інформацію про заплановане перепоховання загиблого військового у селі Гроза та передали росіянам. Ті, своєю чергою, на основі цих відомостей завдали прицільного удару по селу із застосуванням оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер М".

Читайте також: Удар по Грозі: світ шокований і обіцяє подальшу підтримку України