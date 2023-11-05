Удар по 128-й бригаді: Зеленський прокоментував трагедію

За фактом загибелі воїнів 128-ї ОГШБр від удару РФ під час нагородження зареєстроване кримінальне провадження. Головне - не допустити подібного, наголосив президент України Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував у неділю, 5 листопада, ракетний удар РФ по воїнах 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади (ОГШБр), який стався під час вручення їм нагород у День артилерії у прифронтовому селі Запорізької області.

"За фактом трагедії було зареєстровано кримінальне провадження. Триває відповідне розслідування. Головне - встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він зазначив, що міністр оборони України Рустем Умєров доповів "про заходи, яких вжито, щоб з'ясувати всі обставини того, що сталося, хто конкретно та які розпорядження давав". За його словами, розслідування має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, "як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними".

"Мої співчуття всім рідним, близьким загиблих воїнів! Це трагедія, якої можна було уникнути", - наголосив президент.

Він запевнив, що в "такі тижні як цей - сповнені болю та непростих дискусій - люди мають розуміти: те, що в них на серці, - бачать", і пообіцяв зробити необхідні зміни. "Це стосується багатьох речей: від недбалості, яка буває, до радянщини та жахливої бюрократії, які не дають Україні, не дають багатьом у наших силах оборони реалізувати свій потенціал правильно - ефективно", - сказав він.

Як повідомлялося, вранці 3 листопада, під час вручення нагород бійцям 128-ї бригади в Запорізькій області, війська РФ завдали удару балістичною ракетою "Іскандер-М" по особовому складу. Внаслідок цього, за даними народного депутата України від "Батьківщини" Михайла Волинця, відомо про 28 загиблих і 53 поранених військових.

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