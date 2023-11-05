Умєров доручив розслідувати загибель військових 128-ї ОГШБр
Міністр оборони України Рустем Умєров увечері у суботу, 4 листопада, доручив Головній інспекції міноборони провести повну перевірку за фактом загибелі військовослужбовців 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади (ОГШБр). Він також висловив співчуття сім'ям загиблих воїнів. "Будуть з'ясовані всі обставини того, що сталося", - написав міністр у Facebook.
За даними українських військових, війська РФ 3 листопада завдали удару балістичною ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128-ї бригади у прифронтовому селі Запорізької області. В результаті загинули військовослужбовці, а мирні жителі, які перебували на місці інциденту, отримали поранення різного ступеня тяжкості, підтверджує українське Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних Сил України (СтратКом ЗСУ) у Telegram, не називаючи число жертв.
Попередньо йдеться про понад 20 загиблих - ЗМІ
Тим часом джерело видання "Українська правда" в МВС України підтвердило, що вранці 3 листопада, під час вручення нагород бійцям ЗСУ на честь Дня артилерії на території прифронтової зони Запорізької області, внаслідок ракетного удару загинуло понад 20 осіб.
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Голова Закарпатської обласної адміністрації Віктор Микита написав у суботу у Facebook: "Прошу всіх краян, громади, підприємців у закладах громадського харчування утриматись у наступні кілька днів від будь-яких розважальних заходів, концертів тощо. (...) Після офіційної інформації та з дозволу 128-ї ОГШБр буде розпорядження про вшанування загиблих воїнів".
Сама 128-а бригада поки не надала жодної інформації про трагедію, що сталася.