РФ била ракетами по двох областях: є загибла

Російські війська вдарили ввечері крилатими і балістичними ракетами по Дніпропетровщині та Полтавщині. ППО знищила три "Іскандери". Втім одна людина загинула, поранені діти.

Російські війська ввечері суботи, 4 листопада, завдали ракетних ударів по Дніпропетровській та Полтавській областях, повідомили в Повітряних силах Збройних сил України (ЗСУ).

"Ворог атакував крилатими та балістичними ракетами", - йдеться в повідомленні.

Силам протиповітряної оборони (ППО) вдалося збити три крилаті ракети "Іскандер-К". Втім, у ЗСУ не уточнюють скільки загалом було випущено ракет.

Як розповів голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, три ракети збили над Дніпровським районом. Раніше він повідомив, що РФ поцілила по інфраструктурному об'єкту.

На Полтавщині загинула людина

На Полтавщині уламки ракети пошкодили щонамейменше дев'ять приватних будівель у Миргородському районі, повідомив голова ОВА Філіп Пронін.

"Відомо, що постраждали люди, серед них двоє дітей. На жаль, загинула одна жінка", - написав він у Telegram.

За його словами, постраждалих дітей госпіталізували. Також серед постраждалих - чоловік, який отримав відкритий перелом гомілки.

Пронін запевнив, що люди, у яких пошкоджене житло, отримають компенсації.

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