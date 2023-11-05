Екскомандувач ССО Хоренко: В політику не граю

Сили спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України (ЗСУ) опублікували в неділю, 5 листопада "Сім тез бойового генерала Віктора Хоренка", звільненого з посади командувача.

"Про що я можу жалкувати - так тільки про те, що я не завершив спланованих операцій, не підтримав тих, хто на мене сподівався. Та це залежить не від мене, хоча я не можу не відчувати відповідальності за своїх людей. Важко, будучи вожаком, покидати свою зграю. Та вовк може полювати і наодинці. Головне, що завжди є на кого, ворогів у нас вистачає", - йдеться в дописі.

Хоренко також зазначив: "Я не публічний, в політику не граю".

Несподівана відставка Хоренка

3 листопада президент України Володимир Зеленський звільнив Хоренка та призначив замість нього полковника Сергія Лупанчука. Причини кадрових змін в офіційних документах зазвичай не зазначаються.

Хоренко очолював ССО з липня 2022 року. До цього він командував спеціальним резервом Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони. Інформації про Лупанчука у відкритих джерелах немає.

Незабаром Зеленський повідомив, що Лупанчук - "досвідчений бойовий офіцер і правильний командир, який може додати ССО більшої потужності". Президент зазначив, що чекає від нього "нових результатів". Натомість Хоренко, за його словами, продовжить виконувати спеціальні завдання в складі ГУР.

Водночас сам Хоренко заявив, що дізнався про свою відставку зі ЗМІ. "Спілкувався з головнокомандувачем (ЗСУ Валерієм Залужним. - Ред.), який також пояснити мені цього не зміг. Главком мав робити відповідне подання, але він мені відповів, що такого не робив. Не розумію, що сталося", - сказав він.

4 листопада заступник керівника Офісу президента Роман Машовець сказав журналістам, що Зеленський звільнив Хоренка за поданням міністра оборони Рустема Умєрова, як і передбачає законодавство. Причин він не назвав.

Умєров згодом заявив, що "Хоренко зараз потрібний на певному напрямку, він продовжить службу в міноборони" та додав, що "додатково коментувати причини та передумови зміни керівних військових посад під час війни - надавати підстави ворогові послаблювати Україну".

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