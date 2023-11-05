Зеленський: Україна розробляє зміни у стратегії війни

Україна розробляє зміни у своїй стратегії війни, щоб швидше просуватися вперед, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу NBC News , оприлюдненому в неділю, 5 листопада.

"Наші військові розробляють різні плани, різні операції, щоб швидше просуватися вперед і несподівано вдарити по РФ", - сказав він. При цьому Зеленський наголосив, що голіруч, без зброї, цього зробити неможливо.

Читайте також: Рекрутинг замість призову: міноборони України затвердило нову концепцію

Зеленський закликав США продовжити військову допомогу

За словами Зеленського, для прискорення контрнаступу Збройним силам України (ЗСУ), зокрема, потрібна протиповітряна оборона (ППО). "У нас немає достатньо засобів ППО, тому Росія контролює небо. Що буде коли у нас буде достатньо ППО від наших партнерів? Наші війська підуть. Ні, вони побіжать уперед, і це (контрнаступ. - Ред.) піде швидше. Тому що ми не можемо використовувати наших людей як м'ясо, як роблять росіяни", - наголосив він.

Також Україні потрібні безпілотники, які можуть атакувати та збирати розвідувальні дані. За словами Зеленського, Україна почала виробництво тисячі дронів, але потребує мільйонів.

При цьому президент звернувся з закликом до Конгресу США продовжити військову допомогу Україні. "Якщо Росія вб'є всіх нас, вони нападуть на країни НАТО, а ви відправите своїх синів і дочок. І, вибачте, але ціна буде вищою", - наголосив він.

Зеленський: РФ хоче зробити Україні шах

Зеленський наголосив, що війна РФ проти України не зайшла в глухий кут, і українська армія здатна деокупувати захоплені Росією території. "Я не вважаю, що це патова ситуація. Я вважаю, що це такий собі шах з боку армії РФ. Але до цього ми вже були у складній ситуації, коли вони поставили нам мат. Втім, сталося навпаки - ми забрали ініціативу. Зараз РФ хоче зробити нам шах, атакуючи на Сході та втрачаючи тисячі солдатів і сотні одиниць зброї", - сказав він.

При цьому президент визнав, що в Україні "є втома" від війни, але ніхто не готовий віддати Росії "життя і свободу". "Всі наші люди готові, як і в перші дні війни, захищати права і життя", - наголосив Зеленський, додавши, що українські військові "все ще більш мотивовані, ніж будь-які росіяни, які прийшли в Україну, щоб вбивати нас".

Також Зеленський зауважив, що нині фокус уваги світової спільноти перенаправлений з України на Близький Схід, і Росія дуже рада цьому. "РФ хоче розділити світ, переключити фокус уваги з України на інші війни", - наголосив він.

Зеленський: ЄС і США не тиснуть на Україну

Зеленський відповів і на питання про те, що американські та європейські посадовці нібито почали непублічні перемовини з українським урядом про те, як можуть виглядати мирні переговорів з Росією для припинення війни: "Зараз немає відкритого тиску на мене. Можливо деякі країни говорять з РФ про те, як все владнати".

При цьому президент наголосив, що досі особисто не мав жодних контактів з РФ. "Це позиція моєї країни і наших людей. Ми не хочемо вести жодних розмов з терористам", - зазначив Зеленський, додавши, що у США знають про це.

Він наголосив, що терористи завжди повертаються. "У нас був заморожений конфлікт, ми намагалися з ними (РФ. - Ред.) говорити. Але вони завжди брехали і хотіли вбити нас", - зазначив він. При цьому Зеленський підкреслив, що будь-які переговори про мир можливі лише після того, як Росія виведе свої війська з усієї території України в міжнародно визнаних кордонах.