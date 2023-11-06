128-ма ОГШБр повідомила про загибель 19 бійців від удару РФ

Внаслідок удару російською ракетою під час церемонії нагородження загинули 19 військовослужбовців 128-ої ОГШБр, повідомили в самій бригаді.

Загалом 19 військовослужбовців 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади (ОГШБр) загинули внаслідок російського ракетного удару, вчиненого минулого тижня. Про остаточну кількість загиблих повідомляється у понеділок, 6 листопада, на офіційній Facebook-сторінці бригади.

"Ракетний удар підступного ворога забрав життя 19 бійців 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Зараз проводиться ретельна перевірка всіх обставин трагедії, до її закінчення просимо не поширювати неправдиву, часто фейкову інформацію", - зазначається в повідомленні пресслужби бригади.

У пресслужбі бригади висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

Умєров доручав розслідувати обставини трагедії, а Зеленський просив не допустити подібного

Раніше в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних Сил України (СтратКом ЗСУ) повідомляли, що 3 листопада російські війська завдали удару балістичною ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128-ї бригади у прифронтовому селі Запорізької області. За даними ЗМІ, удар стався саме в момент церемонії нагородження бійців з'єднання. Внаслідок удару загинули військовослужбовці, а мирні жителі, які перебували на місці влучання, зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Спочатку в міноборони не називали точну кількість жертв, однак ЗМІ повідомляли, що попередньо йшлося про понад 20 загиблих.

4 листопада міністр оборони України Рустем Умєров доручив Головній інспекції міноборони провести повну перевірку за фактом загибелі військовослужбовців 128-ї ОГШБр.

На трагічну подію відреагував і президент України Володимир Зеленський. "Це трагедія, якої можна було уникнути", - наголосив президент. Він також вказав на важливість проведення ретельного розслідування. "Головне - встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного", - сказав Зеленський в неділю у вечірньому відеозверненні.