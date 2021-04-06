Два роки після стадіонних дебатів: КВУ проаналізував передвиборні обіцянки Зеленського

Експерти Комітету виборців України (КВУ) проаналізували виконання обіцянок, які нинішній український президент Володимир Зеленський озвучував під час дебатів на НСК "Олімпійський" у Києві 19 квітня 2019 року. Про це повідомляється на сторінці КВУ у соцмережі Facebook у понеділок, 19 квітня.

"За оцінкою КВУ більшість обіцянок В. Зеленського не було виконано. Зокрема, не реалізовано принципові обіцянки щодо проведення деолігархізації, зростання добробуту населення, реалізації медичної та інших реформ. Також не виконано заяви щодо припинення війни (на Донбасі. - Ред.)", - йдеться у повідомленні.

При цьому експерти КВУ відзначили певний прогрес у сфері будівництва доріг, а також ухвалення законів щодо імпічменту президента та скасування депутатської недоторканності.

"Станом на сьогодні Зеленському не вдалося виконати ключові обіцянки щодо закінчення в Україні війни та зростання добробуту громадян. Натомість, косметичні рішення щодо проведення реформ не дали необхідного результату. Зеленський не реалізував ті революційні кроки по зміні політичної системи, які він обіцяв як кандидат в президенти України, зберігши існуючий статус-кво в основних сферах", - заявив голова КВУ Олексій Кошель.

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Також експерти окремо проаналізували заяви, які Зеленський озвучив на дебатах. Йдеться про закиди до тодішнього президента Петра Порошенка щодо утримання у в'язницях добровольців, триваючої на Донбасі війни, неналежної медреформи, бідності країни, відсутності доріг, збереженні депутатської недоторканності тощо.

Утім, експерти КВУ наголосили, що за час свого президентства Зеленський мав неодноразові конфлікти з представниками добровольчих організацій та учасниками війни. За його правління відбувся економічний спад, який був ще до пандемії коронавірусу, і не визначився прогрес у медичній сфері, навпаки показана її слабкість на тлі пандемії. Аналітики звернули увагу на політична корупція в оточенні президента, а також відсутність принципово важливих дій у напрямку деолігархізації. Також експерти вказали, що Зеленському не вдалося домогтися припинення війни на Донбасі дипломатичним шляхом.

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