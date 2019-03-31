Спостерігачі зафіксували порушення на місцевих виборах в Україні

Громадянська мережа "Опора" зафіксувала під час виборів у 11-и українських містах випадки фотографування громадянами своїх бюлетенів на 7,5 відсотка виборчих дільниць. Про це йдеться в оприлюдненому в неділю, 22 листопада, повідомленні "Опори" на її Facebook-сторінці.
"Ключовою проблемою процесу голосування з 12:00 до 16:00 є фотографування виборцями своїх виборчих бюлетенів. Такі інциденти було зафіксовано на 7,5 відсотка виборчих дільниць", - йдеться в повідомленні. Наголошується, що порівняно з голосуванням на місцевих виборах 25 жовтня і днем повторного голосування 15 листопада інтенсивність таких порушень у відповідний проміжок часу істотно зросла (0,48 і 3,03 відсотка дільниць відповідно).
Безкоштовні послуги таксі у Миколаєві?
Водночас у Миколаєві поліція перевіряє повідомлення про безкоштовне таксі для виборців на дільниці в Інгульському районі міста. Як повідомляється на сторінці поліції Миколаївської області в Facebook, у соціальних мережах з'явилася публікація з аудіозаписом розмови нібито оператора таксі з клієнтами про безкоштовне надання послуг з перевезення виборців на дільниці в разі озвучення ними секретного коду.
Цю інформацію виявив ситуаційний центр поліції під час моніторингу, її зареєстрували в журналі Єдиного обліку. Правоохоронці встановлюють обставини події, її учасників, ймовірних організаторів і свідків. Всього станом на 16:00 поліцейські в Миколаєві зареєстрували 19 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства.
Нагадаємо, такі порушення раніше фіксували в Україні під час голосувань, коли застосовувався "адміністративний ресурс".
Як повідомлялося, в 11 містах України відбуваються вибори міських голів. Згідно з даними організації "Опора", станом на 16:00 явка виборців у 11 містах становила 22,5 відсотка.
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За новим виборчим законодавством
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Багато бюлетенів
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Голосування проходить спокійно
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В умовах пандемії COVID-19
Незважаючи на збільшення кількості інфікованих коронавірусом та рекордні показники добового приросту заражень від початку пандемії, місцеві вибори в Україні відбуваються, але за умови карантинних застережень. У комісії мають бути наявними антисептики для рук і нанесена розмітка, що допомагає дотримуватися дистанції не менше одного метра. Потоки виборців на вхід та на вихід розділяються.
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Дехто гшолосує вдома
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З температурою - в окрему кабіну
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Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
"5 питань від президента"
13 жовтня президент України Володимир Зеленський оголосив, що "25 жовтня на виборчій дільниці я поставлю тобі п'ять важливих питань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками або таксистами, про те, про що раніше нас ніколи не питали". Оплачує проведення цього опитування у день місцевих виборів партія "Слуга народу".
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Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
І про канабіс і Будапештський меморандум
Українців запитують про їхнє ставлення до посилення відповідальності за масштабну корупцію, до створення спеціальної економічної зони на Донбасі, до скорочення кількості парламентарів у Раді, до легалізації канабісу в медичних цілях, а також про Будапештський меморандум.
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Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
"Все законно"
Опитування не є референдумом, тому не матиме юридичних наслідків. Глава МВС Арсен Аваков заявив, що опитування поза дільницями після голосування не порушує закону, оскільки "не ідентифікує особу і не розкриває персональних даних". Крім того, участь в опитуванні не є обов'язковою. Видатки на проведення опитування покриває своїм коштом політпартія "Слуга народу".
Автор: Микола Бердник, Олена Перепадя