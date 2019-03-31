Спостерігачі зафіксували порушення на місцевих виборах в Україні

Громадянська мережа "Опора" зафіксувала під час виборів у 11-и українських містах випадки фотографування громадянами своїх бюлетенів на 7,5 відсотка виборчих дільниць. Про це йдеться в оприлюдненому в неділю, 22 листопада, повідомленні "Опори" на її Facebook-сторінці.

"Ключовою проблемою процесу голосування з 12:00 до 16:00 є фотографування виборцями своїх виборчих бюлетенів. Такі інциденти було зафіксовано на 7,5 відсотка виборчих дільниць", - йдеться в повідомленні. Наголошується, що порівняно з голосуванням на місцевих виборах 25 жовтня і днем повторного голосування 15 листопада інтенсивність таких порушень у відповідний проміжок часу істотно зросла (0,48 і 3,03 відсотка дільниць відповідно).

Безкоштовні послуги таксі у Миколаєві?

Водночас у Миколаєві поліція перевіряє повідомлення про безкоштовне таксі для виборців на дільниці в Інгульському районі міста. Як повідомляється на сторінці поліції Миколаївської області в Facebook, у соціальних мережах з'явилася публікація з аудіозаписом розмови нібито оператора таксі з клієнтами про безкоштовне надання послуг з перевезення виборців на дільниці в разі озвучення ними секретного коду.

Цю інформацію виявив ситуаційний центр поліції під час моніторингу, її зареєстрували в журналі Єдиного обліку. Правоохоронці встановлюють обставини події, її учасників, ймовірних організаторів і свідків. Всього станом на 16:00 поліцейські в Миколаєві зареєстрували 19 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства.

Нагадаємо, такі порушення раніше фіксували в Україні під час голосувань, коли застосовувався "адміністративний ресурс".

Як повідомлялося, в 11 містах України відбуваються вибори міських голів. Згідно з даними організації "Опора", станом на 16:00 явка виборців у 11 містах становила 22,5 відсотка.

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