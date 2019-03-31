 Спостерігачі зафіксували порушення на місцевих виборах в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Спостерігачі зафіксували порушення на місцевих виборах в Україні

Громадські активісти повідомляють про зафіксовані випадки фотографування виборцями своїх бюлетенів. Крім того, в Миколаєві поліція перевіряє повідомлення про безкоштовні послуги таксі для "правильних" виборців.

Під час місцевих виборів в Україні (архівне фото)

Під час місцевих виборів в Україні (архівне фото)

Громадянська мережа "Опора" зафіксувала під час виборів у 11-и українських містах випадки фотографування громадянами своїх бюлетенів на 7,5 відсотка виборчих дільниць. Про це йдеться в оприлюдненому в неділю, 22 листопада, повідомленні "Опори" на її Facebook-сторінці.

"Ключовою проблемою процесу голосування з 12:00 до 16:00 є фотографування виборцями своїх виборчих бюлетенів. Такі інциденти було зафіксовано на 7,5 відсотка виборчих дільниць", - йдеться в повідомленні. Наголошується, що порівняно з голосуванням на місцевих виборах 25 жовтня і днем повторного голосування 15 листопада інтенсивність таких порушень у відповідний проміжок часу істотно зросла (0,48 і 3,03 відсотка дільниць відповідно).

Безкоштовні послуги таксі у Миколаєві?

Водночас у Миколаєві поліція перевіряє повідомлення про безкоштовне таксі для виборців на дільниці в Інгульському районі міста. Як повідомляється на сторінці поліції Миколаївської області в Facebook, у соціальних мережах з'явилася публікація з аудіозаписом розмови нібито оператора таксі з клієнтами про безкоштовне надання послуг з перевезення виборців на дільниці в разі озвучення ними секретного коду.

Цю інформацію виявив ситуаційний центр поліції під час моніторингу, її зареєстрували в журналі Єдиного обліку. Правоохоронці встановлюють обставини події, її учасників, ймовірних організаторів і свідків. Всього станом на 16:00 поліцейські в Миколаєві зареєстрували 19 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства.

Нагадаємо, такі порушення раніше фіксували в Україні під час голосувань, коли застосовувався "адміністративний ресурс".

Як повідомлялося, в 11 містах України відбуваються вибори міських голів. Згідно з даними організації "Опора", станом на 16:00 явка виборців у 11 містах становила 22,5 відсотка.

Читайте також: Явка у другому турі місцевих виборів становила 24 відсотки - ЦВК

  • Місцеві вибори у Києві

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    За новим виборчим законодавством

    В Україні 25 жовтня проходить голосування на місцевих виборах за новим виборчим законодавством. Українці обирають депутатів місцевих рад - сільських і селищних, міських, районних та обласних, районних у містах (де вони є), а також голів майже усіх міст, сіл і територіальних громад. Голосування іде на всій території України, крім непідконтрольних Києву територій Донбасу та анексованого Криму.

  • Місцеві вибори у Києві

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    Багато бюлетенів

    У всій Україні будуть обрані лише 119 районних рад, адже новий адміністративно-територіальний поділ зменшив кількість районів в Україні приблизно у чотири рази. Також мають бути обрані депутати 22 обласних рад (усіх, за винятком Донецької та Луганської), 381 міської ради, понад тисяча селищних рад, а крім того - мери переважної більшості українських міст, голови сіл та селищ.

  • Місцеві вибори в Україні

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    Голосування проходить спокійно

    День голосування на місцевих виборах в Україні загалом відбувається спокійно, без будь-яких серйозних інцидентів, які можуть вплинути на виборчий процес, повідомили у Нацполіції України. Попри це, у поліції повідомили також про зарестровані понад дві тисячі порушень, пов'язані з виборчим процесом.

  • Місцеві вибори у Києві

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    В умовах пандемії COVID-19

    Незважаючи на збільшення кількості інфікованих коронавірусом та рекордні показники добового приросту заражень від початку пандемії, місцеві вибори в Україні відбуваються, але за умови карантинних застережень. У комісії мають бути наявними антисептики для рук і нанесена розмітка, що допомагає дотримуватися дистанції не менше одного метра. Потоки виборців на вхід та на вихід розділяються.

  • Місцеві вибори в Україні

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    Дехто гшолосує вдома

    Не усі виборці у неділю особисто прийдуть на дільниці, щоб віддати свій голос. Зокрема, Уу Києві на місцевих виборах вдома голосують понад 7,7 тисячі осіб. При цьому офіційно з них лише шестеро інфіковані коронавірусом.

  • Місцеві вибори у Києві

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    З температурою - в окрему кабіну

    На вході до дільниці виборцям вимірюють температуру та розпитують про симптоми застуди. З температурою людей спрямовують в окрему кабінку для голосування. Утім, не всі дільниці в Україні забезпечені термометрами та окремими кабінками для голосування.

  • Опитування Зеленського

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    "5 питань від президента"

    13 жовтня президент України Володимир Зеленський оголосив, що "25 жовтня на виборчій дільниці я поставлю тобі п'ять важливих питань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками або таксистами, про те, про що раніше нас ніколи не питали". Оплачує проведення цього опитування у день місцевих виборів партія "Слуга народу".

  • Опитування Зеленського під час виборів

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    І про канабіс і Будапештський меморандум

    Українців запитують про їхнє ставлення до посилення відповідальності за масштабну корупцію, до створення спеціальної економічної зони на Донбасі, до скорочення кількості парламентарів у Раді, до легалізації канабісу в медичних цілях, а також про Будапештський меморандум.

  • Місцеві вибори у Києві

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    "Все законно"

    Опитування не є референдумом, тому не матиме юридичних наслідків. Глава МВС Арсен Аваков заявив, що опитування поза дільницями після голосування не порушує закону, оскільки "не ідентифікує особу і не розкриває персональних даних". Крім того, участь в опитуванні не є обов'язковою. Видатки на проведення опитування покриває своїм коштом політпартія "Слуга народу".

    Автор: Микола Бердник, Олена Перепадя


DW.COM

МВС "жорстко налаштоване" щодо порушень на виборах - Аваков

Арсен Аваков заявив, що порядок на місцевих виборах в Україні забезпечуватимуть понад 140 тисяч співробітників МВС.  

Вибори були конкурентними і в цілому відповідали закону - "ОПОРА"

У "ОПОРІ" констатують конкурентний характер місцевих виборів, що в цілому відповідали українському законодавству. Водночас в організації вказують і на порушення, які могли вплинути на результат.  

Також за темою

Wahlen Ukraine

Вибори в Україні: поліція відкрила 25 кримінальних проваджень 31.03.2019

31 березня в Україні відбувається перший тур чергових президентських виборів. На найвищу посаду в країні претендують рекордні 39 кандидатів. DW стежить за подіями.

Реклама

Докладно

Олександр Лукашенко

Чому Лукашенко все ще при владі (відео)

Протести у Білорусі тривають вже понад 100 днів. Чому Лукашенко все ще при владі, і чого бракує опозиції?  

Анґела Меркель пережила на посаді чотирьох президентів України

Що Анґела Меркель зробила для України (відео)

Анґела Меркель 15 років є канцлеркою Німеччини. Як розвивалися відносини Києва та Берліна за її правління?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  