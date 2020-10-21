МВС "жорстко налаштоване" щодо порушень на виборах - Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що його відомство "жорстко налаштоване" реагувати на порушення під час місцевих виборів. Про це він сказав у своєму відеозверненні, оприлюдненому пресслужбою МВС у п'ятницю, 23 жовтня.

"Ще раз звертаюся до кандидатів та виборчих штабів: навіть не намагайтеся вдаватися до вкидань, "каруселей", підвезення виборців та інших брудних схем. МВС жорстко налаштоване реагувати на порушення", - зазначив Аваков.

140 тисяч працівників МВС забезпечуватимуть порядок

За словами міністра, до забезпечення громадського порядку під час місцевих виборів залучать близько 140 тисяч співробітників міністерства внутрішніх справ. "У нас вдосталь сил, засобів, мотивації та рішучості, щоб забезпечити бездоганний процес місцевих виборів у всій країні!", - стверджує міністр.

Аваков зазначив, що на чергуванні перебуватимуть усі підрозділи, підпорядковані МВС: від авіації до вибухотехніків.

Національна поліція охоронятиме волонтерів "Слуги народу"

Напередодні у міністерстві внутрішніх справ вже виступили із закликами не вчиняти будь-яких насильницьких дій щодо волонтерів, які у день місцевих виборів в Україні проводитимуть опитування, ініційоване президентом Володимиром Зеленським. Радник Авакова Зорян Шкіряк пояснив такі попередження "хайпом" у соціальних мережах, зокрема закликами ламати такі намети. Керівник головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко також зазначив, що правоохоронці реагуватимуть і надаватимуть правову оцінку "будь-яким незаконним діям".

Під час місцевих виборів, які відбудуться в Україні 25 жовтня, за ініціативою Зеленського та за кошти партії "Слуга народу" буде організоване опитування, під час якого учасникам голосування пропонуватимуть відповісти на п'ять запитань. В Офісі президента заявляють, що воно не матиме "прямих юридичних наслідків".

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