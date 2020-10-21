 МВС ″жорстко налаштоване″ щодо порушень на виборах - Аваков | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 23.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Україна

МВС "жорстко налаштоване" щодо порушень на виборах - Аваков

Арсен Аваков заявив, що порядок на місцевих виборах в Україні забезпечуватимуть понад 140 тисяч співробітників МВС.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков (фото з архіву)

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що його відомство "жорстко налаштоване" реагувати на порушення під час місцевих виборів. Про це він сказав у своєму відеозверненні, оприлюдненому пресслужбою МВС у п'ятницю, 23 жовтня.

"Ще раз звертаюся до кандидатів та виборчих штабів: навіть не намагайтеся вдаватися до вкидань, "каруселей", підвезення виборців та інших брудних схем. МВС жорстко налаштоване реагувати на порушення", - зазначив Аваков.

140 тисяч працівників МВС забезпечуватимуть порядок

За словами міністра, до забезпечення громадського порядку під час місцевих виборів залучать близько 140 тисяч співробітників міністерства внутрішніх справ. "У нас вдосталь сил, засобів, мотивації та рішучості, щоб забезпечити бездоганний процес місцевих виборів у всій країні!", - стверджує міністр.

Аваков зазначив, що на чергуванні перебуватимуть усі підрозділи, підпорядковані МВС: від авіації до вибухотехніків.

Національна поліція охоронятиме волонтерів "Слуги народу"

Напередодні у міністерстві внутрішніх справ вже виступили із закликами не вчиняти будь-яких насильницьких дій щодо волонтерів, які у день місцевих виборів в Україні проводитимуть опитування, ініційоване президентом Володимиром Зеленським. Радник Авакова Зорян Шкіряк пояснив такі попередження "хайпом" у соціальних мережах, зокрема закликами ламати такі намети. Керівник головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко також зазначив, що правоохоронці реагуватимуть і надаватимуть правову оцінку "будь-яким незаконним діям".

Під час місцевих виборів, які відбудуться в Україні 25 жовтня, за ініціативою Зеленського та за кошти партії "Слуга народу" буде організоване опитування, під час якого учасникам голосування пропонуватимуть відповісти на п'ять запитань. В Офісі президента заявляють, що воно не матиме "прямих юридичних наслідків".

Читайте також: Зеленському важливо знати, як українці ставляться до легалізації канабісу

Дивитись відео 08:55

Харків і місцеві вибори: реванш сепаратистів неможливий? (22.10.2020)

Також за темою

Ukraine Kiew Präsident Wolodymyr Selenskyj

Партія "Слуга народу" заплатить за опитування Зеленського 21.10.2020

Видатки, пов'язані з ініційованим президентом Володимиром Зеленським опитуванням під час місцевих виборів, візьме на себе президентська партія "Слуга народу". У політсилі запевнили, що це - в рамках закону.

Cannabis Anbau für die Medizin

Зеленському важливо знати, як українці ставляться до легалізації канабісу 15.10.2020

Українським ЗМІ стали відомі усі п'ять запитань Володимира Зеленського з анонсованого ним всенародного опитування під час місцевих виборів в Україні 25 жовтня.

Ukraine Kiew | Bürgermeisterwahlen | Vitali Klitschko

Битва за Київ. Як "ЄС" і "слуги" борються за коаліцію з Кличком 23.09.2020

Беззастережним фаворитом у перегонах за посаду мера Києва є Віталій Кличко. Головна інтрига полягає у тому, з ким у Київраді об'єднається його політична партія "УДАР".

Реклама

Докладно

Місцеві вибори: маніпуляції зі зміною виборчої адреси можуть спотворити результати

Місцеві вибори: маніпуляції зі зміною виборчої адреси

Спрощена система перереєстрації виборчої адреси для ВПО уможливлює зловживання.  

Wirtschaft und Finanzen (picture-alliance/K. Ohlenschläger)

Під час пандемії в Німеччині збільшилось число мільйонерів

З січня до червня 2020 року кількість доларових мільйонерів у Німеччині збільшилася на 58 тисяч з 2,1 мільйона.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  