Вибори були конкурентними і в цілому відповідали закону - "ОПОРА"

Попередні результати спостереження Громадянської мережі "ОПОРА" за перебігом місцевих виборів в Україні свідчать, що вибори мали конкурентний характер і в цілому відповідали законодавству країни. Про це йдеться у заяві організації, опублікованій на її сайті в понеділок, 26 жовтня.

"Громадяни України мали широкий і різноманітний вибір серед кандидатів (партій), які були забезпечені достатніми умовами і ресурсами для проведення масштабних передвиборчих кампаній", - зазначається у заяві.

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Порушення на виборах не були централізованими

У "ОПОРІ" зазначили, що під час місцевих виборів були зафіксовані порушення, які могли суттєво вплинути на результати волевиявлення у окремих територіальних громадах. Водночас, запевняють в організації, вони мали різні причини і не були сплановані централізовано.

Серед порушень, які у "ОПОРІ" спостерігали "достатньо масово", були порушення процедур організації виборів і проведення кампаній, інциденти з недотриманням порядку ведення передвиборної агітації та спробами підкупу виборців, зловживання адміністративними ресурсами та спотворенням процедури зміни виборчої адреси. При цьому частини цих порушень можна було б уникнути за умови завчасної підготовки державних органів до імплементації нового виборчого кодексу, змін до кримінального кодексу та кодексу про адміністративні правопорушення, зазначають в організації.

В заяві "ОПОРИ" також йдеться про те, що прямий і непрямий підкуп виборців залишився викликом для чесних виборів у окремих громадах. Водночас зміни до кримінального кодексу та активна діяльність Національної поліції стали стримуючим фактором для недобросовісних кандидатів, додають в організації. Згідно з заявою, в "ОПОРІ" планують забезпечити системний громадський контроль за процесом розслідування виявлених на цих виборах порушень.

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Недостатня безпека від COVID-19 на дільницях

Окремо у "ОПОРІ" згадали про недостатню скоординованість та спланованість протиепідемічних заходів під час місцевих виборів. "За даними "ОПОРИ", заходи протидії захворюваності COVID-19 неоднаково застосовувались у різних регіонах України і часто не мали достатнього фінансового і матеріально-технічного забезпечення", - зазначається у заяві.

Нагадаємо, активність виборців під час голосування 25 жовтня була суттєво нижчою, ніж п'ять років тому і становила 36,88 відсотка.