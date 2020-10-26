Вибори були конкурентними і в цілому відповідали закону - "ОПОРА"
У "ОПОРІ" констатують конкурентний характер місцевих виборів, що в цілому відповідали українському законодавству. Водночас в організації вказують і на порушення, які могли вплинути на результат.
Голосування під час місцевих виборів на одній із виборчих дільниць у Києві
Попередні результати спостереження Громадянської мережі "ОПОРА" за перебігом місцевих виборів в Україні свідчать, що вибори мали конкурентний характер і в цілому відповідали законодавству країни. Про це йдеться у заяві організації, опублікованій на її сайті в понеділок, 26 жовтня.
"Громадяни України мали широкий і різноманітний вибір серед кандидатів (партій), які були забезпечені достатніми умовами і ресурсами для проведення масштабних передвиборчих кампаній", - зазначається у заяві.
У "ОПОРІ" зазначили, що під час місцевих виборів були зафіксовані порушення, які могли суттєво вплинути на результати волевиявлення у окремих територіальних громадах. Водночас, запевняють в організації, вони мали різні причини і не були сплановані централізовано.
Серед порушень, які у "ОПОРІ" спостерігали "достатньо масово", були порушення процедур організації виборів і проведення кампаній, інциденти з недотриманням порядку ведення передвиборної агітації та спробами підкупу виборців, зловживання адміністративними ресурсами та спотворенням процедури зміни виборчої адреси. При цьому частини цих порушень можна було б уникнути за умови завчасної підготовки державних органів до імплементації нового виборчого кодексу, змін до кримінального кодексу та кодексу про адміністративні правопорушення, зазначають в організації.
В заяві "ОПОРИ" також йдеться про те, що прямий і непрямий підкуп виборців залишився викликом для чесних виборів у окремих громадах. Водночас зміни до кримінального кодексу та активна діяльність Національної поліції стали стримуючим фактором для недобросовісних кандидатів, додають в організації. Згідно з заявою, в "ОПОРІ" планують забезпечити системний громадський контроль за процесом розслідування виявлених на цих виборах порушень.
Окремо у "ОПОРІ" згадали про недостатню скоординованість та спланованість протиепідемічних заходів під час місцевих виборів. "За даними "ОПОРИ", заходи протидії захворюваності COVID-19 неоднаково застосовувались у різних регіонах України і часто не мали достатнього фінансового і матеріально-технічного забезпечення", - зазначається у заяві.
Нагадаємо, активність виборців під час голосування 25 жовтня була суттєво нижчою, ніж п'ять років тому і становила 36,88 відсотка.
Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
За новим виборчим законодавством
В Україні 25 жовтня проходить голосування на місцевих виборах за новим виборчим законодавством. Українці обирають депутатів місцевих рад - сільських і селищних, міських, районних та обласних, районних у містах (де вони є), а також голів майже усіх міст, сіл і територіальних громад. Голосування іде на всій території України, крім непідконтрольних Києву територій Донбасу та анексованого Криму.
Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
Багато бюлетенів
У всій Україні будуть обрані лише 119 районних рад, адже новий адміністративно-територіальний поділ зменшив кількість районів в Україні приблизно у чотири рази. Також мають бути обрані депутати 22 обласних рад (усіх, за винятком Донецької та Луганської), 381 міської ради, понад тисяча селищних рад, а крім того - мери переважної більшості українських міст, голови сіл та селищ.
Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
Голосування проходить спокійно
День голосування на місцевих виборах в Україні загалом відбувається спокійно, без будь-яких серйозних інцидентів, які можуть вплинути на виборчий процес, повідомили у Нацполіції України. Попри це, у поліції повідомили також про зарестровані понад дві тисячі порушень, пов'язані з виборчим процесом.
Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
В умовах пандемії COVID-19
Незважаючи на збільшення кількості інфікованих коронавірусом та рекордні показники добового приросту заражень від початку пандемії, місцеві вибори в Україні відбуваються, але за умови карантинних застережень. У комісії мають бути наявними антисептики для рук і нанесена розмітка, що допомагає дотримуватися дистанції не менше одного метра. Потоки виборців на вхід та на вихід розділяються.
Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
Дехто гшолосує вдома
Не усі виборці у неділю особисто прийдуть на дільниці, щоб віддати свій голос. Зокрема, Уу Києві на місцевих виборах вдома голосують понад 7,7 тисячі осіб. При цьому офіційно з них лише шестеро інфіковані коронавірусом.
Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
З температурою - в окрему кабіну
На вході до дільниці виборцям вимірюють температуру та розпитують про симптоми застуди. З температурою людей спрямовують в окрему кабінку для голосування. Утім, не всі дільниці в Україні забезпечені термометрами та окремими кабінками для голосування.
Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
"5 питань від президента"
13 жовтня президент України Володимир Зеленський оголосив, що "25 жовтня на виборчій дільниці я поставлю тобі п'ять важливих питань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками або таксистами, про те, про що раніше нас ніколи не питали". Оплачує проведення цього опитування у день місцевих виборів партія "Слуга народу".
Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
І про канабіс і Будапештський меморандум
Українців запитують про їхнє ставлення до посилення відповідальності за масштабну корупцію, до створення спеціальної економічної зони на Донбасі, до скорочення кількості парламентарів у Раді, до легалізації канабісу в медичних цілях, а також про Будапештський меморандум.
Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
"Все законно"
Опитування не є референдумом, тому не матиме юридичних наслідків. Глава МВС Арсен Аваков заявив, що опитування поза дільницями після голосування не порушує закону, оскільки "не ідентифікує особу і не розкриває персональних даних". Крім того, участь в опитуванні не є обов'язковою. Видатки на проведення опитування покриває своїм коштом політпартія "Слуга народу".